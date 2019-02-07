Bursa ve İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbaratı değerlendirerek tarihi eser kaçakçılığı yapmak için Bursa şehir merkezine doğru seyir halinde olan aracı durdurdu.



DHA'nın haberine göre araçta yapılan aramada, 2 bin 500 yıl önce Pers İmparatorluğu askerlerinin figürlerinin bulunduğu 6 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçısı S.U. gözaltına alındı.