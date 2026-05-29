Bursa'da 55 kişi hastanelik oldu

Bursa'daki olay, bugün öğleden sonra Orhaneli ilçesi Firuz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yaşayan ve aralarında bayram ziyareti için gelenlerin de olduğu 55 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşadı. Rahatsızlanan kişiler, kendi imkanlarıyla Orhaneli Devlet Hastanesi’ne gidip tedavi altına alındı. Bazı hastaların ise Bursa’daki farklı sağlık kuruluşlarına başvurduğu öğrenildi.

‘NEDENİ TAHLİLLER SONRASI NETLEŞECEK’

Firuz Mahallesi Muhtarı Ramazan Közkurt, “Mahallemizde sudan kaynaklandığı sanılan bir zehirlenme olayı yaşandı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan vatandaşlarımız hastanelere başvurdu. Zehirlenmenin nedeni yapılacak tahlillerin ardından netlik kazanacak” dedi.

Közkurt ayrıca normalde yaklaşık 100 kişinin yaşadığı mahallede, Kurban Bayramı nedeniyle ziyaretçilerin gelmesiyle nüfusun 350-400 kişiye kadar çıktığını ifade etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.