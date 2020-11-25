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Bursa'da apartman yangını: Yatağa bağımlı kadın son anda kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede katın tamamına yayılırken, evde bulunan yatağa bağımlı kadın, aile fertleri tarafından kurtarıldı. Yangın ise alt katlara yayılmadan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü

Bursa'da apartman yangını: Yatağa bağımlı kadın son anda kurtarıldı
DHA

Yangın, saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Hamzabey Mahallesi'nde Ekrem Kaplan'a ait 3 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, aile bireyleri yatağa bağımlı Niğriye Kaplan'ı (76) kucaklayarak son anda evden çıkardı.

DHA'nın haberine göre; yangın en üst katın tamamına yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, alt katlara yayılmadan yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Yangın sonucu apartmanın en üst katı kullanılamaz hale geldi.

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