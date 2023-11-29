Valilik duyurdu: Bursa'da bugün okullar tatil mi?
Soğuk havalar yurt genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe yağış ve fırtına açıklamaları sonrasında bazı illerde okullar tatil edildi. Bursa'da etkili olan şiddetli lodos sonrasında okullarda bugün ders işlenip işlenmeyeceği merak ediliyor. Konuyla ilgili Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'tan açıklama geldi. İşte "29 Kasım Çarşamba bugün Bursa'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı ile Bursa'da okulların durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Ara tatilin bitmesiyle 20 Kasım Pazartesi günü ilk ders zili çaldı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler şiddetli lodos sebebiyle "Bugün Bursa'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte, 29 Kasım Çarşamba Bursa'da okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...
BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 5 ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu.
Bursa’da merkez Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerinde okullar tatil edildi.
Bursa’da etkili olan lodos gece saatlerinde şiddetini 100 kilometre hıza çıkardı. Kent genelinde etkili olan lodos çok sayıda ağacı yerle bir etti. Bursa Valiliği, okulların bugün tatil edildiğini açıkladı.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle; Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 29 Kasım'da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.