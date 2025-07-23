Bursa'da feci kaza! Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Karacabey-Mustafakemalpaşa karayolu üzerindeki bir kutu fabrikası önünde meydana geldi. İddiaya göre Karacabey'den Mustafakemalpaşa yönüne giden Süleyman Kahyaoğlu (52) yönetimindeki otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Ramazan Çetinkaya yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

Çarpışma sonucu otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan aynı aileden Şükrü Kahyaoğlu, eşi Fatma Kahyaoğlu (45) ve çocukları Süleyman Kahyaoğlu’nun (19) hayatını kaybettiği diğer çocukları Alaattin Kahyaoğlu’nun ise yaralı olduğu belirlendi.

DHA'nın haberine göre; yaralanan Alaattin Kahyaoğlu Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden anne, baba ve ağabeyinin cenazeleri de olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

AİLE SAĞLIK RAPORU İÇİN BURSA'YA GİTMİŞ

Hayatını kaybeden baba Şükrü Kahyaoğlu'nun bölge trafik müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı ve ailenin Süleyman Kahyaoğlu'nun Kara Harp Okulu'na başvurusu için Bursa’dan sağlık raporu aldıktan sonra evlerine giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.