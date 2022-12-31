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Bursa'da imamdan duygulandıran davranış! Engelli çocuğu saflara soktu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde cami imamı, babasının arkalara oturttuğu engelli çocuğu saflara dahil etti. İmam, engelli çocuğun babasına "Sohbet ettiğimiz babasına, bu camide tek günahsız bu çocuğun olduğunu, aramıza gelmesini ve belki bu çocuğun sayesinde bu namazımızın kabul olacağını söyledim" dedi

Bursa'da imamdan duygulandıran davranış! Engelli çocuğu saflara soktu
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DHA

Bursa'da cami imamı Osman Civelek, namaz için camiye gelen babasının en arka safa oturttuğu engelli çocuğu, ön safa aldırdı. Engelli çocuğun cemaatin namaz kıldığı sırada ön safta sevinçle beklediği görüldü. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedilirken, imam Civelek, "camide kim ne olursa olsun, herkes yan yanadır. Engelli olmaları bizden ayrı kalmalarını gerektirmiyor" dedi.

Osmangazi ilçesinde bulunan Kanberler Cami’ne 7 Aralık’ta namaz kılmak için gelen bir kişi, engelli oğlunu caminin en arka bölümüne oturttu. Bu durumu gören cami imamı Osman Civelek, babaya engelli oğlunu ön safa getirmesini söyledi. Babanın çocuğunun engelli olduğunu ve rahatsızlık verebileceğini söylemesi üzerine imam Civelek, cemaatin engelli bir çocuktan rahatsız olmayacağını ve çocuğu dışlamadan yanında namaz kılabileceklerini söyledi. Bunun üzerine baba oğlunu oturttuğu arka taraftan alarak, cemaatin namaz kıldığı ön safa oturttu. Namazın bitiminin ardından imam Civelek ve cemaat üyeleri, engelli çocuk ve babasıyla sohbet etti. O anlar ise caminin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

"ÇOK MUTLU OLDUK"

İmam Osman Civelek, “Akşam namazı için bekliyorduk. Ezan okundu ve safa geçmek için hareketlendik. Bir ağabeyimizin engelli çocuğunu gördük. Çocuğu arka safa oturttu ve kendisi öne geldi. Ben de arkamı döndüğüm sırada çocuğun arkada boynunun bükük olduğunu gördüm. Çocuk yüz ifadesinde biraz hüzünlüydü. Babasının da çocuğa el salladığını görünce dayanamadım. Babasına dedim ki, ‘Çocuğu ön safa getirir misin?’ Bana, ‘Çocuğum engelli ama hocam’ dedi. Ben de, ‘Rahatsız olacak bir durum yok. İstersen benim yanıma gel, benimle birlikte dursun’ dedim. Sağ olsun babası bizi kırmadı ve çocuğu ön safa getirdi. Namaza durduğumuzda çocuğumuzdan alkış sesleri duymaya başladık. Namazımızı kıldık. Namazın ardından çocuğumuzla ilgilendik. Sohbet ettiğimiz babasına, bu camide tek günahsız bu çocuğun olduğunu, aramıza gelmesini ve belki bu çocuğun sayesinde bu namazımızın kabul olacağını söyledim. Daha sonra güvenlik kamerası görüntülerine bakınca, çocuğun sevindiğini, alkış yaptığını, mutlu olduğunu gördük. Biz de çok sevindik. Engelli kardeşlerimizin dışlanmaması gerekiyor. Bu yönden biz örnek olabilmesi için cemaatten genç bir kardeşimiz videoyu sosyal medyaya yükledi. Çocuğumuz ve ailesine çok dua edildi. Çok mutlu olduk. Cemaatimiz çocuğun ön safa gelmesine sevindi. Camide kim ne olursa olsun, herkes yan yanadır. Engelli olmaları bizden ayrı kalmalarını gerektirmiyor. Bizim yanımızda olmaları gerekiyor. Bizim hayatın şartlarını onlara göre ayarlamamız gerekiyor” dedi.

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