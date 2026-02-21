19 yaşındaki Yiğit'i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler

Samsun'un İlkadım ilçesinde hafif ticari araca tabanca ve tüfekle saldırıp, Yiğit Mırık'ı (19) öldüren ve ağabeyi Emirhan Mırık'ı (25) yaralayan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, 20 bin liralık alacakları için olayı gerçekleştirdiklerini itiraf ettiği belirtildi.