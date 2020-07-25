AA

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel tim, ilçeye bağlı kırsal Hilmiye Mahallesi'nde kardeşi Ömer Faruk N'yi tabancayla başından vurduğu ileri sürülen ve firar eden Fatih N'yi saklandığı ormanda düzenlenen operasyonla yakaladı.

Yakalanan Fatih N'nin gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan kardeşlerden ağabey Fatih N'nin, Ömer Faruk N'ye tabancayla ateş ettiği iddia edilmiş, başından yaralanan ve İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Ömer Faruk N. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.