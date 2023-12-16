Bursa'da kaza yapan otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Giriş: 16.12.2023 - 05:03 Güncelleme: 16.12.2023 - 05:03
Karaman Mahallesi Sanayi Caddesi'nde, Çağdaş Güzel yönetimindeki otomobil, Karaman Metro İstasyonu'nun bitişiğindeki bariyerlere çarptı.
Kazanın etkisiyle Güzel, araçta sıkıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.
Yaralanan Güzel, yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.