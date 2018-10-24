Bursa'da geçirdiği kazada şehit olan yunus polisinin bağışlanması vasiyetinde bulunduğu organları için devlet seferber oldu. 4 saat içerisinde bir başka bedene nakledilmesi gereken kalp için Ankara'dan ambulans jet havalandı.

İHA'nın haberine göre, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi üzerinde geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen kazada, Kükürtlü Caddesinden Altıparmak istikametine seyreden 16 A 4886 plakalı motosikletli polis ekibi, cadde üzerindeki taksi durağı önünde manevra yapmaya çalışan 16 T 0360 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Kazada polis memurları Hayrettin Yılmaz ve Sezer Bektaş ile taksi şoförü Sıtkı Dağ yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle ticari taksiye adeta ok gibi saplanan 300 kiloluk polis motoru hurdaya dönerken mancınık gibi 2 polis memurunu da 20 metre ileriye fırlattı. Ağır şekilde yaralanan polis memurlarına ilk müdahaleyi yine polis arkadaşları yaptı.

Olay yerine gelen 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Hayrettin Yılmaz'ın belindeki kırık ve omuriliğindeki zedelenme sebebiyle beyninde kanama meydana geldiği belirlendi. Kolunda iki bacağında ve ayaklarında kırık olduğu tespit edilen Sezer Bektaş ise Uludağ Üniversitesi Ortopedi servisine kaldırıldı. 2 gün boyunca Çekirge Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı olarak yaşayan Hayrettin Yılmaz'ı mesai arkadaşları gece gündüz yalnız bırakmadı. Her gece motosikletleriyle hastane bahçesini dolduran yunus timleri yoğun bakımda yatan arkadaşları için dua etti.

2 gündür yoğun bakım ünitesinde tutulan Hayrettin Yılmaz'ın beyin ölümünün dün sabah saatlerinde gerçekleşti. Polis memurunun şehit haberini alan yakınları ve mesai arkadaşları yasa boğuldu.

ŞEHİT POLİSİN ORGAN VASİYETİ İÇİN ZAMANA KARŞI YARIŞ

Beyin ölümü sonrası şehit polis memurunun ailesiyle görüşen Çekirge Devlet Hastanesi Organ Koordinatörlüğü ekipleri ailenin Hayrettin Yılmaz'ın organlarını bağışlanmasına rıza göstermesinin ardından harekete geçti. Tüm organları bağışlanan şehit polis memurunun kalbi, karaciğeri, akciğeri ve iki böbreği için sağlık bakanlığına acil kodlu mesaj geçildi. Bunun üzerine Ankara'dan havalanan ambulans jet gece yarısı Yenişehir havaalanına iniş yaparak beklemeye başladı.

Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan zorlu operasyonun ardından Şehit polis Hayrettin Yılmaz'ın 5 organı başka hastalara nakledilmek üzere alındı. Operasyonun tamamlanmasının ardından zamana karşı yarış başladı. Hayrettin Yılmaz'ın 4 saat içerisinde başka bir bedene nakledilmesi gereken kalbi ile akciğeri Ankara Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastenesi'nden gelen doktorlara teslim edildi. İki organı teslim alan doktorlar 112 ambulansıyla Yenişehir Havaalanı'nın yolunu tuttu.

Bu sırada Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla ambulansların geçiş güzergahı üzerindeki kavşakları tutan polis ekipleri yolları açarken, ambulansa eşlik eden polis eskortları da organların tam zamanında havaalanına yetişmesini sağladı. Yenişehir havalanında ambulanstan inen görevli doktorlar organizasyonu yapan Bursa emniyetine teşekkür ederken ellerindeki organ kutularıyla apronda koşarak ambulans jete bindiler. Kalp ve Akciğerin ardından Hayrettin Yılmaz'ın alınan Karaciğeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, 2 böbreği de Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesine gönderildi.

BİR SENE ÖNCE ORGANLARINI BAĞIŞLAMIŞ

Öte yandan şehit polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın 1 sene önce Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine gelerek organlarını bağışlayıp organ bağış kartı aldığı ortaya çıktı. Öte yandan genç polis memurunun organ bağışının ardından ailesine de, kendisine bir şey olduğu taktirde organlarını bağışlamaları için vasiyette bulunduğu öğrenildi. Oğlunun vasiyeti üzerine organlarının bağışlanmasına rıza gösteren annesi Sevgi Yılmaz'ın doktorlara "Oğlunun vasiyeti olduğunu belirtip, "O benim biricik kahramanım, görevi uğrunda şehit oldu. son vazifesini de organlarını bağışlayarak yaptı. Tüm Türkiye'ye örnek olsun" dediği öğrenildi.

Öte yandan, görevi başında şehit olan polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın memleketi Kırşehir'de toprağa verileceği belirtildi. Şehit polis memuru için FSM Bulvarındaki Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yarın tören yapılacağı daha sonra memleketine uğurlanacağı belirtildi.

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