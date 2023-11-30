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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da korku dolu anlar!

        Bursa'da korku dolu anlar! İş makinesi alev topuna döndü

        Bursa'da altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Boruyu delen iş makinesi alev topuna dönerken, patlama ve alevler mahallede büyük paniğe yol açtı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 15:47 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:47
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        Bursa'da korku dolu anlar!
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        Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde saat 11.20 sıralarında meydana gelen olayda, tretuvar çalışması kazı yapan iş makinesi doğalgaz borusunu deldi.

        Binaların hemen dibinde meydana gelen olayda iş makinesi, bir anda alev topuna dönerken, mahalleli de büyük panik yaşadı.

        Vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 İtfaiye ve 187 Doğalgaz Acil ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar çevreden uzattıkları hortum ile alevlere müdahale ederken, ekiplerin anında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

        Sokakta yaşanan büyük tehlikenin ardından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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