Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Bursa'da kuduz aşısı uyarısı! Veterinerler kuduz tehdidine karşı savunmasız olduklarını iddia etti

Bursa Veteriner Hekimler Odası Bursa'da kuduz aşısı bulunmadığını iddia etti. Veterinerlerin kuduz tehdidine karşı savunmasız olduğu gerekçesiyle açıklama yapan oda, halk sağlığının ciddi tehdit altında olduğu yönünde uyarıda bulundu

Bursa'da kuduz aşısı uyarısı! Veterinerler kuduz tehdidine karşı savunmasız olduklarını iddia etti
İHA

Bursa Veteriner Hekimler Odası Bursa'da kuduz aşısı bulunmadığını iddia etti. Veterinerlerin kuduz tehdidine karşı savunmasız olduğu gerekçesiyle açıklama yapan oda, halk sağlığının ciddi tehdit altında olduğu yönünde uyarıda bulundu.

27 Aralık 2022 tarihinde Nilüfer ilçesinde muayenehanesinde kedi tarafından ısırıldığı için kuduz aşısı olmak isteyen bir veterinerin Bursa'da kuduz aşısı olmadığı gerekçesiyle bir başka ile yönlendirilmesi üzerine harekete geçen Bursa Veteriner Hekimler Odası konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Yönetim Kurulu adına konuşan Başkan Melike Baysal, Veterinerlerin kuduz tehdidine karşı savunmasız olduğunu ifade etti.

"HALK SAĞLIĞI CİDDİ TEHDİT ALTINDA"

Baysal sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Halk sağlığı ciddi tehdit altındadır. Yetkilileri tedbir almaya davet ediyoruz. Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 27.12.2022 tarihinde bir meslektaşımız, muayenehanesine getirilen bir kedi tarafından tırmalanmış ve ısırılmıştır. Kuduz aşısı yaptırmak isteyen meslektaşımız gerekli yerlere başvurduğunda Bursa’da kuduz aşısı bulunmadığı gerçeği ile yüzleşerek “Geçmiş olsun. 24 saat içinde kuduz aşısı yaptırmanız gerekiyor. En yakın ile gidip aşınızı yaptırın” yanıtını almıştır. Bunun üzerine derhal Balıkesir’e ulaşan meslektaşımız orada da aşı bulunmadığı yanıtını almıştır. 24 saat içinde olması gereken aşıya ulaşamamıştır. Bursa Veteriner Hekimler Odası olarak ilimizde kuduz aşısı olmadığını belgeleri ile kamuoyuna açıklamaktan dolayı üzüntü ve kaygı duymaktayız. Hayvan sağlığı, refahı ve halk sağlığı için çalışan veteriner hekimler bile kuduz aşısına erişemiyorsa, 2023 yılına girmeye hazırlandığımız şu günlerde sağlıklı bir toplumdan bahsedebilir miyiz?”

"BİZİ HAYATTAN KOPARABİLECEK TEHDİTLERİN YOK EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Bu vahim olayın başka gerçekleri de gözler önüne sermesi açısından önemli olduğunu belirten Baysal, “Biz veteriner hekimler her gün bu gibi tehditlerle yüz yüze çalışıyoruz. Klinikler, belediyeler, fakülteler, gıda işletmeleri, tarım il-ilçe müdürlükleri gibi görev yerlerimiz farklı da olsa, veteriner hekim ya da stajyer/intern veteriner hekim de olsak durum değişmemektedir. Hepimiz, her gün başta kuduz olmak üzere zoonotik (hayvandan insana bulaşan) hastalıklarla yüz yüzeyiz. Toplum sağlığı ve hayvan refahı için yaşamı desteklerken verdiğimiz yaşam mücadelemizin görülmesini ve bizi hayattan koparabilecek tehditlerin yok edilmesini talep ediyoruz. Yaşatmak için yaşamamız gerekmektedir. Bu bizim en temel hakkımızdır. Güvencesiz çalışma koşulları hayatımızı tehdit etmektedir. Sağlık hizmeti verdiğimiz halde sağlık çalışanı statüsünde değerlendirilmeyişimiz kabul edilemez bir durumdur. Ülkemizin en büyük illerinden birinde veteriner hekimlerin bile kuduz aşısına erişemediği bir durumda ortaya çıkması son derece çarpıcıdır. Toplum sağlığını korumak ve hayvan refahını savunma görevini yerine getirme iradesindeki veteriner hekimler başta olmak üzere kuduz tehdidi altındaki her vatandaşımız, her nerede yaşıyorsa kuduz aşısına erişebilmelidir. Bundan sonraki süreçte, stajyer/intern veteriner hekimler ile klinisyen tüm hekimlerin koruyucu amaçla kuduz aşısı olmalarını sağlamak için girişimlerimizi başlattık, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile de bilgi paylaştık, süreci birlikte yürüteceğiz. Koruyucu sağlık hizmetlerinin merkezinde olan bir meslek grubunun koruyucu sağlık hizmetlerinden yoksun tutulması kabul edilemez. Bu konuda yetkili mercilerden de duyarlılık talep etmekteyiz” dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SMA'lı Hafize Arya bebeğin tedavisi için 2 ayı kaldı
SAĞLIK SMA'lı Hafize Arya bebeğin tedavisi için 2 ayı kaldı
Son dakika: Meksika’da yarasa tarafından ısırılan çocuk hayatını kaybetti - Haberler
SAĞLIK Yarasa tarafından ısırılan çocuk öldü
Kronik mutsuzluğun 7 göstergesi! Mutsuzluğu aşmak mümkün mü?
SAĞLIK Kronik mutsuzluğun 7 göstergesi! Mutsuzluğu aşmak ...
Çay içmek cinsel hayatı etkiliyor mu? Tüketilen miktara dikkat!
SAĞLIK Çay içmek cinsel hayatı etkiliyor mu? Tüketilen ...
Cinsel hayatı canlandırmanın en etkili yolu: Libidonuzu 5 adımda yükseltin! - Cinsel sağlık haberleri
SAĞLIK Libidonuzu 5 adımda yükseltin!
Kış aylarının vazgeçilmezi! Uzmanlar tavsiye ediyor: Hafızayı güçlendiriyor, kolestrolü düşürüyor! - Sağlık haberleri
SAĞLIK Uzmanlar öneriyor: Hafızayı güçlendiriyor, kolestrolü ...
Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son
SAĞLIK Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ...
Doktor yolunu unutturan şifa! Uzmanlar öneriyor: Kanserle savaşıyor, öksürüğü şıp diye kesiyor, bağırsakları tertemiz yapıyor! - Sağlık haberleri
SAĞLIK Öksürüğü kesiyor, bağırsakları temizliyor!
Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler...
SAĞLIK Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! ...
21 gün şekersiz beslenme ile dengeli yaşam! Fazla yağlara sağlıklı yöntemle meydan okuyun! - Sağlık haberleri
SAĞLIK 21 gün şekersiz beslenme ile dengeli yaşam! Fazla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.