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        Haberler Gündem Bursa'da motosikletin çarptığı yaya öldü; kaza kamerada - Güncel haberler

        Bursa'da motosikletin çarptığı yaya öldü; kaza kamerada

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı Yusuf Aydemir, yaşamını yitirdi. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 01:50 Güncelleme: 17.10.2024 - 01:50
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        Motosikletin çarptığı yaya öldü! Kaza kamerada
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        Kaza, saat 13.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 14 Eylül Bulvarı üzerinde seyir halinde olan A.Z. (29) yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Aydemir'e çarptı.

        Kazada Yusuf Aydemir ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedaviye alınan Aydemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, polis merkezine götürülen motosiklet sürücüsü A.Z. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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