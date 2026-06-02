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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da oğlu tarafından bıçaklanan kadın öldü | Son dakika haberleri

        Bursa'da oğlu tarafından bıçaklanan kadın öldü

        Bursa'da psikolojik sorunları olduğu öne oğlu İsmail Sözer tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Ayşe Sözer'i, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda kendisini de aynı bıçakla yaralayan İsmail Sözer'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 21:21 Güncelleme:
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        Oğlu tarafından bıçaklanan kadın öldü

        Bursa'daki olay, saat 04.00 sıralarında Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı İntizam Mahallesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İsmail Sözer, evde bilinmeyen bir nedenle annesi Ayşe Sözer’i ve kendisini bıçakla yaraladı.

        Gürültüleri duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İsmail Sözer, olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki bıçakla yaralı halde direndi. Park halinde bulunan taksinin camına kafa atan şüpheliyi etkisiz hale getiren polis ekipleri, İsmail S.’yi sağlık ekibine teslim etti. Ağır yaralı Ayşe Sözer, ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi’ne, İsmail S. ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Hastanede tedaviye alınan Ayşe Sözer, akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisini İsmail S.’nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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