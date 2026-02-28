Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Bursa'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 303 bin lira ceza

        Bursa'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 303 bin lira ceza

        Bursa İnegöl'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, 5 kilometre süren takibin ardından motosikleti bırakarak yaya olarak kaçtı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye ve motosiklet sahibine çeşitli suçlardan toplam 303 bin lira idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 04:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 303 bin lira ceza
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin trafik uygulaması sırasında, 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı.

        Yaklaşık 5 kilometre süren sıkı takip sonrası sürücü, motosikletini bırakarak yaya olarak kaçtı. Yapılan kontrollerde motosikletin Muhammed H.'ye ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen motosiklet sahibi, motosikleti oğlu Abdulgani H.'nin (25) kullandığını söyledi.

        CEZA YAĞDI

        DHA'nın haberine göre; sürücüye 'dur' ihtarına uymamaktan 200 bin lira, abart egzoz kullanmaktan 16 bin lira, sigorta ve muayenesiz araç kullanmaktan 7 bin lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin lira; motosiklet sahibine ise 40 bin lira olmak üzere toplam 303 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Motosiklet 90 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi

        ÖNERİLEN VİDEO

        Artvin Hopa'da otomobil yol kenarında park halindeki tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

        Artvin'in Hopa ilçesinde yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. (İHA)

        #Bursa
        #haberler
        #İnegöl
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uyuşturucu satan şüpheliler ateş açtı; 1 jandarma yaralandı
        Uyuşturucu satan şüpheliler ateş açtı; 1 jandarma yaralandı
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        El bombalı saldırının failleri 472 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi
        El bombalı saldırının failleri 472 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi
        12 Dev Adam doludizgin!
        12 Dev Adam doludizgin!
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası