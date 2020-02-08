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Bursa'da silahlı kavga! 2 kişi yaralandı

Bursa'da, bir kafede çıkan tartışmada silahla ateş edilmesi sonucu iki kişi yaralanırken şüpheli kaçtı

Bursa
AA

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki bir kafede, aralarında husumet olduğu öğrenilen Kadir D. (23) ile Mertcan F. (24) tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mertcan F. ile Kadir D. birbirini darbetti. Kafede bulunan kişiler araya girerek kavgayı ayırdı. Daha sonra Mertcan F, kafeden çıkarken yanındaki tabancayla Kadir D'ye ateş açtı.

Kadir D. bacağından yaralanırken seken kurşunlardan biri de kafede bulunan Emre Ç'nin (17) ayağına isabet etti.

Olayın ardından Mertcan F. kaçarken yaralılar da 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kafede inceleme yapan polis, olay yerinden kaçan Mertcan F'nin yakalanması için çalışma başlattı.

 

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