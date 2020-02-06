Kaza Bursa-İzmir yolu Özlüce kavşağında meydana geldi. Balıkesir'den Bursa'ya gelen Turan Ç, idaresindeki 08 K 1339 plakalı TIR'a, 10 H 6456 plakalı otomobil arkadan çarptı.
İHA'nın haberine göre; otomobil hurdaya dönerken otomobilin şoförü, yaralı 4 arkadaşını olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı. Otomobilde bulunan Şeyzade N, Eray U, Ramazan Ç ve Nevzat K, yaralandı. Ağır yaralı olan Nevzak K, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılırken, diğer yaralılar ayakta yapılan tedavilerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde bulunan alkol şişelerinin yola savrulduğu görüldü. Polis ekipleri kazaya karıştıktan sonra yaralı arkadaşları bırakarak kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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