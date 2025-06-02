Bağ evindeki baltalı vahşette sır perdesi aralandı!
Bursa'da, kendisinden 4 gün haber alınamayan 25 yaşındaki Mustafa Karaman, babası tarafından kendilerine ait bağ evinde baltayla öldürülmüş halde bulundu. Katil zanlısı 17 yaşındaki H.E., cinayetin nedenini açıkladı
Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Üreğil Mahallesi'nde oturan ve salı gününden bu yana oğlu Mustafa Karaman’dan (25) haber alamayan babası, gece saatlerinde kendilerine ait bağ evine gitti.
OĞLUNUN CESEDİYLE KARŞILAŞTI
DHA'daki habere göre eve giren baba, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Babanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
BALTAYLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ
Ekiplerce yapılan kontrolde, Karaman'ın baltayla öldürüldüğü belirlendi. Cinayet aleti balta da cesedin yanında bulunurken, jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ
Mustafa Karaman, otopsinin tamamlanmasının ardından Muhammedül Emin Camii'ne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karaman, aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazede oğlunun tabutuna sarılıp ağlayan Ali Karaman'ı ise yakınları teselli etti.
200 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ
Cinayetin ardından 200’e yakın güvenlik kamerası incelendi teknik ve fiziki takip sonucu cinayeti işleyen H.E (17) gözaltına aldı.
"BALTAYLA DEFALARCA VURDUM"
İHA'daki habere göre H.E (17) ifadesinde, "Çiftlik evine gittim. Uyuşturucu içtik. Sonra benim yarın okula gitmem gerekiyordu eve gitmek istedim beni salmadı, 'kal burada' dedi. 2 tabanca gösterdi korktum sonra çiftlik evinde bulunan balta ile kafasına defalarca vurdum öldürdüm" dedi.