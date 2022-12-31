Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu
ABONE OL

Bursa hava kirliğinde birinci sırada

Gerçek Zamanlı Hava Kalitesi Endeksi’ne göre Marmara Bölgesi’nin en kirli havasının Bursa olduğu kayıtlara geçti.

Bursa hava kirliğinde birinci sırada
İHA

Dünyanın Hava Kirliliği: Gerçek Zamanlı Hava Kalitesi Endeksi’ne göre Marmara Bölgesi’nde Bursa 213 puanla ‘Çok sağlıksız’ kategorisinde ilk sırada yer aldı.

İstanbul’un orta kesimleri 151 ile ‘Sağlıksız’ kıyı kesimleri ise 55-70 arasında ‘Orta’ seviyesinde haritada yerini aldı.

Yalova 158 puanla ‘Sağlıksız’ Kırklareli 96 puanla ‘Orta’, Kocaeli 155 ile ‘Sağlıksız’, Balıkesir 157 ile ‘Sağlıksız’, Tekirdağ 97 ile ‘Orta’ Edirne ise 96 puanla ‘Orta’ kategorilerinde yer aldı.

Bursa’nın ilçelerinde ise Gürsu, Kestel, Osmangazi, Yıldırım’da 213 ile ‘Çok Sağlıksız’ ölçülen hava değerleri, Nilüfer’de 182 ile ‘Sağlıksız’ olarak değerlendirildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Milli Piyango 2023 çekilişinde son 2 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı bileti 2 bilene ne veriyor?
GÜNDEM Milli Piyango son 2 rakam bilene ne veriyor?
Milli Piyango 2023 çekilişinde son 3 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı bileti 3 bilene ne veriyor?
GÜNDEM Milli Piyango'da son 3 bilene ne çıkar?
Gezmeye geldiler, paraları bitince imamın koyunlarını çaldılar
GÜNDEM Paraları bitince imamın koyunlarını çaldılar
Yılbaşında marketler açık mı kapalı mı? 1 Ocak 2023 marketler açık mı, kapalı mı ve saat kaça kadar çalışıyor?
GÜNDEM Yılbaşında marketler açık mı kapalı mı?
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den yeni yıl mesajı
GÜNDEM Bahçeli'den yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı ve 2022 değerlendirmesi
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı ve 2022 ...
Milli Piyango yılbaşı bileti telefondan sorgulama: Milli Piyango online telefondan bilet sorgulama nasıl yapılır?
GÜNDEM Telefondan Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama
Yeni Yıl Mesajları ve Kutlama Sözleri 2023: Hoşgeldin 2023 Yazısı ile En Güzel, Anlamlı, Kısa, Uzun, Komik ve Resimli Yeni Yıl Kutlama Mesajları ile Dini Yılbaşı Tebrik Mesajı
GÜNDEM Yeni yıl için en güzel mesajlar ve sözler!
Son dakika haberi: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Milli Piyango amorti numarası sorgulama: 31 Aralık Milli Piyango çekilişi amorti numarası kaç çıktı?
GÜNDEM Milli Piyango amorti numarası sorgulama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.