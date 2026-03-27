Bursa için sarı alarm: Kuvvetli yağış kapıda

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık, Keles ve İnegöl ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtilerek, muhtemel risklere karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, yağış nedeniyle sel, su baskını, kuvvetli rüzgâr ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların gerekli önlemleri almasını istedi. Uyarının 28 Mart Cumartesi günü saat 12.00 ile 23.59 arası için geçerli olduğu bildirildi. Yetkililer, gelişmelerin takip edilmesi ve resmi uyarıların dikkate alınmasının önemine dikkat çekti.