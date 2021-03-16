Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Bursa risk haritasında hangi renk? İşte yeni illere göre (6-12 Mart) vaka haritası ve Bursa vaka sayıları!

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyeleri tarafından günlük vaka sayıları dikkate alınarak oluşturulan illere göre haftalık vaka sayısı haritası belli oldu. Her hafta değişen vaka sayısı risk grubu haritasında 6-12 Mart Bursa'nın hangi risk grubunda yer aldığı araştırılıyor. Bursa risk haritasında hangi renk? İşte yeni (6-12 Mart) risk haritası ve Bursa vaka sayıları!

Bursa risk haritasında hangi renk? İşte yeni illere göre (6-12 Mart) vaka haritası ve Bursa vaka sayıları!

Bursa'da yaşayan vatandaşlar koronavirüs vaka artış sayısına göre Bursa'nın hangi renkte olduğunu araştırıyor. Koronavirüsle normalleşme kararları için Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs risk haritası dikkate alınıyor. Düşük, orta riskli, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrılan illerin hepsinde farklı tedbirler uygulanıyor. Peki, Bursa illere göre haftalık risk haritasında hangi renk? İşte yeni (6-12 Mart) risk haritası ve Bursa vaka sayıları!

BURSA RİSK HARİTASINDA HANGİ RENK?

Tedbirlerin illere göre alınması kararının ardından gözler her hafta açıklanan 100 binde görülen vakalara çevrildi. Bu sayılardan yola çıkarak 4 ayrı renk belirlendi ve Türkiye haritası kırmızı, turuncu, sarı ve mavi renklere boyandı. Kırmızı en yüksek riski, mavi de en düşük riski ifade etti.

6-12 Mart İllere göre haftalık vaka sayısı (100 binde) haritasında Bursa ilinin rengi Turuncu olarak kaydedildi. Bursa yüksek riskli iller grubunda yer alıyor.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARI

6-12 MART İLLERE GÖRE VAKA SAYISI HARİTASI

Haritada 16 ilin rengi değişti. Ancak sadece 4 il önceki haftaya göre daha iyi bir konuma geldi. Artvin, Burdur ve Sakarya kırmızıdan turuncuya dönerken Siirt de sarıdan en düşük riski ifade eden maviye döndü ve mavi renkteki üç ilden biri oldu.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Sağlık Bakanlığı'nın 20-26 Şubat tarihlerini kapsayan rakamları baz alarak oluşturduğu risk haritasına göre tedbirler belirlendi. İki haftada bir güncelleneceği açıklanan bu harita için bu hafta beklendi. Ancak son Kabine toplantısında 81 ilde mevcut uygulamanın devamına karar verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
GÜNDEMCHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
Metroda kalp krizi geçiren Prof. Ertin'e veda
GÜNDEMMetroda kalp krizi geçiren Prof. Ertin'e veda
Son dakika: Özgecan tehdidine hapis cezası! - Haberler
GÜNDEMÖzgecan tehdidine hapis cezası!
Kalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi öldü
GÜNDEMKalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi öldü
AÖF sınav tarihleri 2021 nedir? Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınavları
GÜNDEMAÖF sınav tarihleri 2021 nedir?
Çorlu tren kazası... Son dakika: Yeni rapor çıktı! "Menfezler yetersiz"
GÜNDEMÇorlu tren kazasında yeni rapor
KPSS ne zaman? 2021 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
GÜNDEMKPSS ne zaman?
Afyonkarahisar'da 0 cipleri taşıyan TIR devrildi
GÜNDEMO cipler pert oldu!
Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Diyanet dini günler takvimi
GÜNDEM2021 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?
Villada dehşet! Son dakika: Antalya'daki aile katliamının detayları belli oldu
GÜNDEMVilladaki katliamda kan donduran tespitler!