Bursa'da yaşayan vatandaşlar koronavirüs vaka artış sayısına göre Bursa'nın hangi renkte olduğunu araştırıyor. Koronavirüsle normalleşme kararları için Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs risk haritası dikkate alınıyor. Düşük, orta riskli, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrılan illerin hepsinde farklı tedbirler uygulanıyor. Peki, Bursa illere göre haftalık risk haritasında hangi renk? İşte yeni (6-12 Mart) risk haritası ve Bursa vaka sayıları!

BURSA RİSK HARİTASINDA HANGİ RENK?

Tedbirlerin illere göre alınması kararının ardından gözler her hafta açıklanan 100 binde görülen vakalara çevrildi. Bu sayılardan yola çıkarak 4 ayrı renk belirlendi ve Türkiye haritası kırmızı, turuncu, sarı ve mavi renklere boyandı. Kırmızı en yüksek riski, mavi de en düşük riski ifade etti.

6-12 Mart İllere göre haftalık vaka sayısı (100 binde) haritasında Bursa ilinin rengi Turuncu olarak kaydedildi. Bursa yüksek riskli iller grubunda yer alıyor.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARI

6-12 MART İLLERE GÖRE VAKA SAYISI HARİTASI

Haritada 16 ilin rengi değişti. Ancak sadece 4 il önceki haftaya göre daha iyi bir konuma geldi. Artvin, Burdur ve Sakarya kırmızıdan turuncuya dönerken Siirt de sarıdan en düşük riski ifade eden maviye döndü ve mavi renkteki üç ilden biri oldu.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Sağlık Bakanlığı'nın 20-26 Şubat tarihlerini kapsayan rakamları baz alarak oluşturduğu risk haritasına göre tedbirler belirlendi. İki haftada bir güncelleneceği açıklanan bu harita için bu hafta beklendi. Ancak son Kabine toplantısında 81 ilde mevcut uygulamanın devamına karar verildi.