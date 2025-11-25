Bursa - Yalova kaç kilometre? Bursa - Yalova arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?
Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti, ulu dağların gölgesindeki Yeşil Bursa'dan, Marmara Denizi'nin incisi, termal kaynakları ve çiçek bahçeleriyle ünlü Yalova'ya uzanan yolculuk, bir şehirlerarası seyahatten çok, aynı coğrafyanın iki farklı odası arasında yapılan kısa bir geçişi andırır. Tarih boyunca kaderleri birbirine sıkı sıkıya bağlı olan, hatta yakın geçmişe kadar idari olarak da iç içe bulunan bu iki şehir arasındaki mesafe, günümüzde modern yollar sayesinde sadece bir kahve molası kadar kısadır. Peki, zeytin ağaçlarının arasından süzülerek denize ulaşılan bu keyifli rota tam olarak kaç kilometre ve bu yoğun trafik akışına sahip yolculuk ne kadar sürüyor? İşte tüm detaylar...
Bursa ile Yalova arasındaki bağ, harita üzerindeki fiziksel yakınlıktan çok daha derin bir anlam taşır. Bu güzergah, İstanbul ile Anadolu'yu birbirine bağlayan en stratejik köprülerden biridir. Milyonlarca insanın tatil, iş veya memleket ziyareti için kullandığı bu yol, Bursa'nın sanayi gücünü ve tarihi derinliğini, Yalova'nın turistik cazibesi ve İstanbul'a olan deniz bağlantısıyla birleştirir. Gemlik Körfezi'nin nefes kesen manzarası eşliğinde yapılan bu seyahat, sürücülere ve yolculara yeşil ile mavinin dansını sunar.
BURSA - YALOVA KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?
Bursa'nın merkezi (Osmangazi/Heykel veya Şehirlerarası Otobüs Terminali) ile Yalova'nın sahil şeridindeki merkezi arasındaki mesafe, Türkiye'nin en kısa şehirlerarası mesafelerinden biridir. Karayoluyla yapılan ölçümlerde, en çok kullanılan ve standart güzergah olan D575/E881 karayolu üzerinden, Bursa - Yalova kaç kilometre sorusunun yanıtı yaklaşık olarak 69 ila 70 kilometre civarındadır.
Bu 70 kilometrelik mesafe, İstanbul gibi bir metropolde yaşayanlar için neredeyse günlük bir işe gidiş geliş mesafesidir. Bu durum, Bursa ve Yalova'nın birbirine ne kadar entegre olduğunu, adeta tek bir metropoliten alanın parçaları gibi işlediğini gösterir. Bursa - Yalova kaç km diye soran bir gezgin, aslında uzun bir yolculuğa değil, sadece 45-50 dakikalık bir sürüşe hazırlanmaktadır. Özellikle Bursa'nın kuzey ilçeleri olan Gemlik veya Orhangazi'den yola çıkanlar için bu mesafe çok daha kısalmakta, 20-30 kilometre gibi sembolik rakamlara düşmektedir. Bu yakınlık, iki şehir arasında yoğun bir günübirlik hareketlilik yaratır; sabah Bursa'da işe giden birinin akşam Yalova sahilinde çay içmesi veya Yalova'da oturan bir öğrencinin Bursa'daki üniversitesine gidip gelmesi, bölge halkı için sıradan bir rutindir.
BURSA - YALOVA ARASI MESAFE NE KADAR?
Bursa - Yalova arası mesafe ne kadar sorusu, sadece kilometre bilgisini değil, aynı zamanda bu kısa mesafenin sunduğu zengin yolculuk deneyimini de kapsar. Bu güzergah, Türkiye'nin en keyifli ve manzaralı yollarından biri olarak kabul edilir. Yolculuk genellikle Bursa Otobüs Terminali'nin bulunduğu kuzey çıkışından başlar. Otoyola veya D575 devlet yoluna bağlandığınızda, etrafınızı saran sanayi tesisleri kısa süre içinde yerini uçsuz bucaksız zeytinliklere bırakır.
Yolculuğun ilk ve en önemli durağı Gemlik ilçesidir. Bursa'dan Yalova yönüne giderken, hafif bir rampayı tırmandıktan sonra aniden karşınızda beliren Gemlik Körfezi manzarası, bu rotanın en ikonik anıdır. Ünlü şair Orhan Veli'nin "Gemlik'e doğru denizi göreceksin, sakın şaşırma" dizeleri, tam olarak bu noktada anlam kazanır. Yol, zeytin ağaçlarıyla kaplı tepelerden kıvrılarak denize doğru iner ve bir süre deniz kenarından devam eder. Gemlik'in serbest bölgesi ve limanları, bölgenin ekonomik canlılığını gözler önüne serer.
BURSA - YALOVA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?
Bu güzergahın en büyük avantajı, yolun çok şeritli, bakımlı ve akıcı olmasıdır. Bursa - Yalova ne kadar sürede gidilir sorusunun yanıtı, kullandığınız araca ve trafiğin durumuna göre değişse de, süreler genellikle oldukça kısadır.
Özel aracıyla seyahat edenler için bu 70 kilometrelik mesafe, normal trafik koşullarında ortalama 50 dakika ile 1 saat arasında tamamlanabilmektedir. Yolun kalitesi yüksek olduğu için sürüş son derece konforludur. Ancak, özellikle yaz aylarında, hafta sonları ve bayram tatillerinde bu süre uzayabilir. Çünkü bu yol, İstanbul ve çevre illerden Ege ve Akdeniz'e giden tatilcilerin ana geçiş güzergahıdır. Cuma akşamları Yalova'dan Bursa yönüne, Pazar akşamları ise Bursa'dan Yalova (ve oradan İstanbul) yönüne doğru ciddi bir trafik yoğunluğu oluşabilir. Bu gibi durumlarda 1 saatlik yolculuk, 1.5 saati bulabilir.
Otobüs ile seyahat etmek, bu iki şehir arasında en yaygın ve en pratik yöntemlerden biridir. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Yalova Otogarı arasında, neredeyse her 15-20 dakikada bir otobüs seferi bulunmaktadır. Kamil Koç, Pamukkale, Metro gibi ulusal firmaların yanı sıra, sadece bu iki şehir arasında çalışan yerel otobüs firmaları da (Yalova Seyahat vb.) mevcuttur. Otobüs yolculuğu, terminal çıkışları ve yolcu indirme-bindirme süreleri dahil edildiğinde ortalama 1 saat 15 dakika ile 1 saat 30 dakika arasında sürmektedir. Ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği BBBUS otobüsleri de Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken Yalova Otogarı'na uğramaktadır, bu da yolcular için ek bir alternatif oluşturur.