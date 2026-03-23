        Bursa'da bıçaklı kavga...Boğazı kesilen kişi hayatını kaybetti

        Bursa’da bıçaklı kavga...Boğazı kesilen kişi hayatını kaybetti

        Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada boğazı kesilen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 09:58 Güncelleme:
        Bıçaklı kavga kanlı bitti

        Bursa’da çıkan bıçaklı kavgada boğazı kesilen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        İHA'nın haberine göre olay, merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişinin boğazı kesildi. Ağır yaralanan şahıs, Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Hastanede tedavi altına alınan ağır yaralanan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayın ardından jandarma timleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        ABD: Müttefiklerimiz dediğimize geliyor
        İran: Enerji altyapımız vurulursa biz de sizinkini vururuz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaşta kimin planı işliyor?
        "Gerekirse daha fazla petrol stokunun serbest bırakılması konusunda görüşüyoruz"
        Futbolcu cinayetinde ünlü isimler gözaltında... 10 şüpheli adliyeye sevk!
        Anne ile oğlu "Küfür etmeyin" dedi... Sonrası kâbus!
        Aşıklar kar tatilinde
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Kadın hırsız şaşkına çevirdi!
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Daha 36 yaşındaydı... Oğlu vahşetin tanığı oldu!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        El freni çekilmeyen araç kaza yaptı! 1 ölü, 3 yaralı
        Flaş iddia: Osimhen, Türkiye'den kulüp satın alıyor!
        Nişanlı çift kazada can verdi
