Bursa’da bıçaklı kavga...Boğazı kesilen kişi hayatını kaybetti

Bursa’da çıkan bıçaklı kavgada boğazı kesilen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İHA'nın haberine göre olay, merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişinin boğazı kesildi. Ağır yaralanan şahıs, Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan ağır yaralanan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardından jandarma timleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.