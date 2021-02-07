İHA

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftlikte yaşayan vatandaşların soğuk hava nedeniyle çalıştırdıkları ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. İHA'nın haberine göre; olayda can kaybı olmazken, küle dönen çiftlik evi kullanılmaz hale geldi.

Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.