Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa’da fabrikada kimyasal kazanı temizleyen işçi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Bursa’da fabrikada kimyasal kazanı temizleyen işçi hayatını kaybetti

        Bursa'da bir fabrikada kimyasal kazanı temizlerken fenalaşan 2 işçiden biri hayatını kaybetti. Peş peşe baygınlık geçiren işçilerden Mikail Aktaş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Süleyman Ç.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kimyasal kazanını temizlerken öldü
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasında, kimyasal kazanı temizlerken fenalaşan 2 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

        KİMYASAL KAZANINI TEMİZLERKEN FENALAŞTI

        AA'daki habere göre olay; Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir orman ürünleri fabrikasında işçi olarak çalışan Süleyman Ç. (40) kimyasal kazanını temizlediği sırada fenalaştı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Süleyman Ç., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        BAŞKA BİR KİŞİ DAHA ETKİLENDİ

        Bu olaydan bir süre sonra aynı kazanı temizlemeye çalışan Mikail Aktaş'ın (36) da baygınlık geçirmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Aktaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        SAĞLIK DURUMU İYİ

        Bu arada Süleyman Ç.'nin tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        İNCELEMELER SÜRÜYOR

        Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Burcu Binici'den çocukluk itirafı: Çok çabuk büyümek zorunda kaldım

        BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına ünlü oyuncu Burcu Binici konuk oldu. Binici, çocukluk dönemine ilişkin samimi açıklamalarda bulundu  

        #Bursa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Trump savaşa hızlıca son vermek istiyor"
        "Trump savaşa hızlıca son vermek istiyor"
        WSJ: ABD iki İranlı ismi hedef listesinden çıkardı
        WSJ: ABD iki İranlı ismi hedef listesinden çıkardı
        ABD basını: Trump, Netanyahu'nun teklifini reddetti
        ABD basını: Trump, Netanyahu'nun teklifini reddetti
        İyiden iyiye koptu
        İyiden iyiye koptu
        Sosyal medyada tarihi karar
        Sosyal medyada tarihi karar
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Spor yapmadan kalıcı zayıflamak mümkün mü?
        Spor yapmadan kalıcı zayıflamak mümkün mü?
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Tüp bebek tedavisinde SGK desteği
        Tüp bebek tedavisinde SGK desteği
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        Dybala için Türkiye iddiası!
        Dybala için Türkiye iddiası!
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank!
        Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank!