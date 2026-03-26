Bursa’da fabrikada kimyasal kazanı temizleyen işçi hayatını kaybetti
Bursa'da bir fabrikada kimyasal kazanı temizlerken fenalaşan 2 işçiden biri hayatını kaybetti. Peş peşe baygınlık geçiren işçilerden Mikail Aktaş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Süleyman Ç.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasında, kimyasal kazanı temizlerken fenalaşan 2 işçiden 1'i hayatını kaybetti.
KİMYASAL KAZANINI TEMİZLERKEN FENALAŞTI
AA'daki habere göre olay; Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir orman ürünleri fabrikasında işçi olarak çalışan Süleyman Ç. (40) kimyasal kazanını temizlediği sırada fenalaştı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Süleyman Ç., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
BAŞKA BİR KİŞİ DAHA ETKİLENDİ
Bu olaydan bir süre sonra aynı kazanı temizlemeye çalışan Mikail Aktaş'ın (36) da baygınlık geçirmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Aktaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Bu arada Süleyman Ç.'nin tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İNCELEMELER SÜRÜYOR
Olayla ilgili incelemeler sürüyor.