Bursa’da fabrikada kimyasal kazanı temizleyen işçi hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasında, kimyasal kazanı temizlerken fenalaşan 2 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

KİMYASAL KAZANINI TEMİZLERKEN FENALAŞTI

AA'daki habere göre olay; Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir orman ürünleri fabrikasında işçi olarak çalışan Süleyman Ç. (40) kimyasal kazanını temizlediği sırada fenalaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Süleyman Ç., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BAŞKA BİR KİŞİ DAHA ETKİLENDİ

Bu olaydan bir süre sonra aynı kazanı temizlemeye çalışan Mikail Aktaş'ın (36) da baygınlık geçirmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Aktaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bu arada Süleyman Ç.'nin tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.