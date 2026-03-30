        Bursa'da kaçak göçmen operasyonu: 17 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

        Bursa’da kaçak göçmen operasyonu: 17 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

        Bursa'da polis ekipleri tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 17 yabancı uyruklu şahıs yakalanırken, organizatör olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 15:33 Güncelleme:
        17 kaçak göçmen yakalandı

        Bursa’da polis ekipleri tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 17 yabancı uyruklu şahıs yakalanırken, organizatör olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        3 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda adreslerde bulunan toplam 17 yabancı uyruklu şahsın kimliksiz olduğu ve Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi. Yakalanan şahıslar, sınır dışı edilmek üzere işlemlerinin tamamlanması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        ORGANİZATÖR 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Öte yandan yapılan incelemelerde, yabancı uyruklu şahısların aylık 10 bin TL ile 35 bin TL arasında değişen ücretler karşılığında kaçak olarak barındırıldığı belirlendi. Şahısları temin eden ve barınmalarını sağlayan organizatör konumundaki 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        Petrolde tarihi ralli
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        İran'dan ABD'nin teklifine ilişkin: "Mantıksız talepler"
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        Boşandılar
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye'ye yayılıyor!
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
