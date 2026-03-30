Bursa’da kaçak göçmen operasyonu: 17 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Bursa’da polis ekipleri tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 17 yabancı uyruklu şahıs yakalanırken, organizatör olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

3 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda adreslerde bulunan toplam 17 yabancı uyruklu şahsın kimliksiz olduğu ve Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi. Yakalanan şahıslar, sınır dışı edilmek üzere işlemlerinin tamamlanması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

ORGANİZATÖR 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan yapılan incelemelerde, yabancı uyruklu şahısların aylık 10 bin TL ile 35 bin TL arasında değişen ücretler karşılığında kaçak olarak barındırıldığı belirlendi. Şahısları temin eden ve barınmalarını sağlayan organizatör konumundaki 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.