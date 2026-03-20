        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa’da kontrolden çıkan otomobil reklam panosuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Bursa’da kontrolden çıkan otomobil reklam panosuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin reklam panosuna çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerce çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren Aslan Demir'in cenazesi morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 09:27 Güncelleme:
        Otomobil reklam panosuna çarptı: 1 ölü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, beton reklam panosuna çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

        MAĞAZANIN PANOSUNA ÇARPTI

        DHA'daki habere göre kaza; saat 06.30 sıralarında, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan otomobil, sürücüsü İmran S.'nin (18) kontrolünden çıkıp savruldu ve mobilya mağazasının reklam panosuna çarptı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARILDILAR

        Ekipler araçtaki sürücü ve yolcular Aslan Demir (20) ile Mert C.'yi (19) sıkıştıkları yerden çıkardı.

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlıkçılar, Aslan Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralı sürücü ve Mert C. ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Aslan Demir'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 17 Mart 2026 (İsrail, Karadan İşgali Genişletti Mi?)

        Erbilliler savaşın bitmesini istiyor. İran savaşı Irak'ta da hayatı olumsuz etkiledi. Trump'ın İran kararı sonrası üst düzey istifa: Yönetimde görüş ayrılığı mı var? Habertürk Ekibi Tel Aviv'de: Bölgede son durum ne? İsrail, karadan işgali genişletti mi? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Gurbetçi işçinin sigortasına dikkat!
        Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Gözyaşlarına boğuldu
        Üçüncü kez evleniyor
        AB enerji fiyat artışına karşı önlem almaya hazırlanıyor
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?
        Gözlerimizin gece modu nasıl çalışıyor?
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Akaryakıt pazarında dengeler değişti
