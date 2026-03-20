Bursa’da kontrolden çıkan otomobil reklam panosuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin reklam panosuna çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerce çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren Aslan Demir'in cenazesi morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, beton reklam panosuna çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.
MAĞAZANIN PANOSUNA ÇARPTI
DHA'daki habere göre kaza; saat 06.30 sıralarında, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan otomobil, sürücüsü İmran S.'nin (18) kontrolünden çıkıp savruldu ve mobilya mağazasının reklam panosuna çarptı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARILDILAR
Ekipler araçtaki sürücü ve yolcular Aslan Demir (20) ile Mert C.'yi (19) sıkıştıkları yerden çıkardı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlıkçılar, Aslan Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı sürücü ve Mert C. ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Aslan Demir'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.