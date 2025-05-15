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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Bursaspor Başkanı Enes Çelik: Yeni sezon bambaşka olacak - Futbol Haberleri

        Bursaspor Başkanı Enes Çelik: Yeni sezon bambaşka olacak

        Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, 5 transferin tamamlandığını, orta saha ile forvetin yolda olduğunu ve kombinelerde 27 bini geçtiklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 20:10 Güncelleme: 15.05.2025 - 20:10
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        "Yeni sezon bambaşka olacak"
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        Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, transfer çalışmaları ve yeni sezon planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, şu ana kadar 5 transferi tamamladıklarını belirterek, kısa süre içinde orta saha ve forvet bölgelerine yapılacak takviyelerin de duyurulacağını ifade etti.

        Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, "Beş transferimizi bitirdik. Önümüzdeki günlerde orta saha ve forvet bölgesindeki transferlerimizi açıklayacağız. Yeni sezonda hep birlikte coşkulu bir Bursaspor izleyeceğiz" dedi.

        Kombine satışlarında 27 bin sınırının geçildiğini vurgulayan Başkan Enes Çelik, "Son 12 bin koltuğumuz kaldı. Taraftarımızın desteğiyle bu sezonu gerçek bir yeniden doğuşa çevireceğiz. Hep birlikte başaracağız. Bursaspor’a yakışan mücadeleyi sahada göstereceğiz" şeklinde konuştu.

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