Bursaspor maça hızlı başladı. Latovlevici'nin 3. dakikasındaki ortasında Aytaç'ın vuruşu direkten döndü.

Atiker Konyaspor, 33. dakikada gole yaklaştı: Adis Jahovic, Muhammed'in açıldığını gördü ve aşırtma vuruşunu yaptı ancak genç kaleci son anda topu kornere çeldi.

Bursaspor 41. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Umut Nayir, vuruşunda golünü bulamadı ve maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle geçildi.

Bursaspor, mücadelenin 52. dakikasında Saivet'le gole yaklaştı: Saivet, savunma arkasına koşu yapan Yusuf'un önüne oynadı ancak Serkan kalesinden çıkıp tehlikeyi uzaklaştırdı.

YİNE SERKAN

56. dakikada gelişen atakta Latovlevici'nin ortasında Umut Nayir harika bir kafa vuruşu yaptı ancak Serkan aynı güzellikte kurtardı.

YUSUF DIŞARI ATTI

Ev sahibi ekipte 61. dakikada Yusuf Erdoğan gole yaklaştı: Umut Nayir topu kurtardı ve Yusuf'un önüne bıraktı ancak Yusuf'un müsait pozisyonda şutu dışarı gitti.

Konyaspor 66. dakikada gole yaklaştı: Orta sahadan bir anda hızlı çıkan Fofana Muhammed ile karşı karşıya kaldı. Genç kaleciden sıyrılmak isteyen Fofana topu dışarı gönderdi.

BURSA VAR'A TAKILDI

Ev sahibi ekip aradığı golü 75. dakikada buldu ancak bu gol faul gerekçesiyle iptal edildi. Bursaspor'da Barış'ın ortasında Skubic ve Serkan çarpıştı. Topu önünde bulan Saivet boş kaleye topu ağlara gönderdi. Hakem Halis Özkahya, VAR incelemesi sonrasında gol öncesinde Saivet'in faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Mücadelenin kalan dakikalarında gol olmadı ve Bursaspor ile Atiker Konyaspor 0-0 berabere kaldı.

Bursaspor, ligde üst üste beşinci maçında da berabere kalırken puanını 24'e yükseltti. Aykut Kocaman'ın göreve gelmesinden sonra büyük bir çıkış yakalayan Konyaspor ise yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve puanını 32'ye yükseltti.