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Bursaspor - Menemenspor maçında sahaya kedi girdi

Bursaspor ile Menemenspor arasında oynanan karşılaşma sırasında sahaya kedi girdi.

Bursaspor - Menemenspor maçında sahaya kedi girdi

Spor Toto 1'inci Lig'in 23'üncü hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Bursaspor ile Menemenspor karşılaştı. 1-0'lık Menemenspor'un galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ikinci yarısında stadyumda bulunan bir kedi, saha içerisine girdi. Bir süre sahada gezinen kedi, daha sonra sahayı terk ederek uzaklaştı.

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