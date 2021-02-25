Spor Toto 1'inci Lig'in 23'üncü hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Bursaspor ile Menemenspor karşılaştı. 1-0'lık Menemenspor'un galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ikinci yarısında stadyumda bulunan bir kedi, saha içerisine girdi. Bir süre sahada gezinen kedi, daha sonra sahayı terk ederek uzaklaştı.

