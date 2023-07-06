Bursaspor’da yaprak dökümü

TFF 2. Lig’de yeni sezona da transfer tahtası kapalı olarak başlayacak olan Bursaspor’da işler yolunda gitmiyor. Recep Günay'ın başkan seçildikten sonra futbolcular cephesinden bir güvensizlik ortamı oluştuğu ve oyuncuların takımda kalmak istemediği öğrenildi. Sözleşmesi sona eren Hasan Ayaroğlu ve Enver Cenk Şahin, bu şartlar altında tekrar kulübe dönmelerinin zor olduğunu belirterek yeşil-beyazlı camiaya veda etti. En önemli iki oyuncusunu bu şekilde kaybeden Bursaspor, sözleşmesi devam eden oyuncuları elinden tutmak için çabalarken bundan da başarılı olamamaya başladı. Nitekim takımın bir başka tecrübeli futbolcusu Kubilay Sönmez de Bursaspor’dan ayrılmayı düşündüğünü menajerine bildirdi. Yaşanan bu yaprak dökümü sonrası yeşil-beyazlı yönetimin ne yapacağı merak konusu haline geldi. 'Bursaspor Kulübü tekrar bir kongre yaşayabilir mi?' soruları da camiada yüksek bir sesle dillenmeye başladı.