Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2026 İOKBS bursluluk parası ne kadar?
2026 İOKBS sonuçlarının açıklanmasının ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler, burs ücretlerini gündemine aldı. İOKBS bursunu ilk kez kazanan öğrenciler için ödeme süreci sonuçların açıklanmasıyla birlikte başlamıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı sistem kapsamında öncelikle kayıt ve resmi işlemlerin tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle yaz aylarında yeni burs kazanan öğrenciler için ödeme yapılmıyor. Peki, "Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2026 İOKBS bursluluk ne kadar? İşte 2026 İOKBS bursluluk paralarının yatacağı tarih...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın sonuçları 1 Haziran tarihinde erişime açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bursluluk parasının yacağı tarih öğrenci ve velilier tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2026 İOKBS bursluluk parası ne kadar?" İşte 2026 bursluluk parası ödeme miktarı...
BURSLULUK PARASI NE KADAR?
2026 İOKBS sonuçlarının açıklanmasının ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler ve veliler, burs ücretlerini araştırmaya başladı. Güncel verilere göre 2026 yılının ilk yarısında İOKBS kapsamında ödenen aylık burs tutarı 2 bin 762 TL olarak uygulanıyor. Temmuz ayında memur maaş katsayısında yapılacak güncellemenin ardından burs ücretlerinde de artış yaşanması bekleniyor.
BURSLULUK PARASINA ZAM GELECEK Mİ?
Burs miktarları yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısına bağlı olarak yeniden belirleniyor. Bu nedenle öğrencilerin aldığı burs tutarının yılın ikinci yarısında zamlanması öngörülüyor.
BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?
İOKBS bursunu ilk kez kazanan öğrenciler için ödeme süreci sonuçların açıklanmasıyla birlikte başlamıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı sistem kapsamında öncelikle kayıt ve resmi işlemlerin tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle yaz aylarında yeni burs kazanan öğrenciler için ödeme yapılmıyor.
Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, ilk kez burs almaya hak kazanan öğrencilerin ödemelerinin yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından, genellikle ekim ayında yapılması bekleniyor.
İLK DEFA BURS ALACAKLAR NE YAPACAK?
Burs almaya yeni hak kazanan öğrencilerin, ödeme sürecinde PTT sistemi üzerinden işlem yapması gerekiyor. Önceki yıllarda öğrenciler ve velileri, kimlikleriyle birlikte PTT şubelerine başvurarak PTT Kart teslim almış ve burs ödemelerini bu kartlar aracılığıyla kullanmaya başlamıştı. Bu yıl da benzer bir uygulamanın sürdürülmesi bekleniyor.
BURSLAR HER AY HANGİ TARİHTE YATIYOR?
İlk ödeme sürecinin tamamlanmasının ardından burs ödemeleri düzenli olarak devam ediyor. İOKBS bursları genellikle her ayın 25'ine kadar öğrencilerin hesaplarına aktarılıyor. Ödeme tarihleri dönemsel olarak birkaç gün farklılık gösterebilse de burslar PTT üzerinden yatırılmaya devam ediyor.