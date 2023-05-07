MEB tarafından düzenlenecek olan bursluluk sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Söz konusu sınavda başarılı olan öğrenciler 12 ay boyunca burs desteği alacak. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na girecek olan öğrenciler için detayları bir araya getirdik. Peki, bursluluk sınavı ne zaman, bursluluk parası ne kadar? İşte 2023 bursluluk sınavı başvuru tarihi ile ilgili detaylar...