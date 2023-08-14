Bursluluk sınavı ne zaman? Ağustos ayı İOKBS ödemeleri ne zaman yatacak?
İOKBS bursluluk parası, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ödeniyor. Haziran ayında 863 TL olarak hesaplara geçirilen İOKBS bursluluk parasının Ağustos ayı ödeme tarihleri sorgulanıyor. İşte 2023 İOKBS bursu Ağustos ayı ödeme tarihlerine ilişkin detaylar...
İOKBS bursu Ağustos ayı ödeme tarihleri, ortaokul 5,6,7,8 ve lise 9,10,11'inci sınıf öğrencileri tarafından araştırılıyor. İlden ile farklılık gösteren bursluluk parası ödeme günleri, e-Devlet sistemi üzerinden ve PTT aracılığıyla sorgulanabiliyor. 3 Eylül'de gerçekleştirilecek olan sınav öncesinde "Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2023 Ağustos ayı İOKBS bursluluk parası ne zaman ve hangi tarihte ödenecek?" sorularına yanıt aranıyor. İşte Ağustos 2023 İOKBS bursluluk parası ödeme tarihlerine ilişkin merak edilenler....
İOKBS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimi duyuruldu. Açıklanan takvime göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
BURSLULUK PARASI ZAMLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen burs desteği ücreti son olarak 2022 yılında yüzde 40 zamlanarak 663 TL olmuştu.
2023 BURSLULUK PARASI (PYBS) NE KADAR OLDU?
2023 yılı Ocak ve Haziran ayları arasında bursluluk ücreti 863 TL olarak belirlendi. Önümüzdeki Temmuz ayından itibaren yeni burs ücretleri duyurulacak.
2023 İOKBS BURSU YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul 5,6,7,8 ve lise 9,10,11'inci sınıf öğrencilerine ödenen İOKBS burs ücreti illere göre farklılık gösteriyor.
İOKBS BURS SORGULAMA EKRANI
İOKBS bursu sorgulama işlemleri e-Okul VBS sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor.
e-Okul'a T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapan adaylar, güvenlik aşamasında doğum tarihi, doğum yılı, nüfusa kayıtlı olunan il, ilçe, eğitim alınan şube gibi soruları doğru yanıtlayarak e-Okul'a giriş yapabilir.