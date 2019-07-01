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HaberlerKültür-Sanat

Burus Vilis'in kitabı çıktı

Güray Gürsel

2008 yılından itibaren Twitter'da “burusvilis” lakabıyla büyük bir takipçi kitlesi yakalayan Güray Gürsel ikinci kitabı, 'Bu Saatlerde Oluşan Bir Merakı Da Gidereyim'i Jabbar, Burcu Binici, Dolunay Soysert gibi ünlü isimlerin yanı sıra dostlarının katıldığı bir partiyle tanıttı.
İlk kitabı 'Yedi Gece Masalları'nda çok bilinen masalların hiç bilinmeyen öykülerini yazan Gürsel, ikinci kitabında 'ilişkileri' kalemine doluyor. İlişkiler hakkında iyi şeyler duymak isteyenlerin bu kitaptan uzak durması gerektiğini söyleyen Güray Gürsel, "Kadın-erkek ilişkileriyle ilgili gerçekleri duymak istiyorsanız bu kitap size bir parça yardımcı olabilir..." diyor.

Sekiz yıl önce sosyal medyada, “Bu Saatlerde Oluşan Bir Merakı Da Gidereyim” etiketi ile paylaştığı 'tivit'lerin büyük ilgi görmesi üzerine bu kitabını yazmaya başladığını belirten Gürsel şöyle devam ediyor: "Kitap flört, ilişki ve ayrılık süreçlerinin erkek gözünden mümkün olduğunca dürüst, karşı tarafla empati kurmaya çalışarak tanımlanmaya ve bu süreçlerde yaşanan bazı önemli merakları gidermeye çalışırken bir yandan da soruları cevaplamayı amaçlıyor."

G&uuml;ray G&uuml;rsel
Güray Gürsel

Okuyucuya merak ettiği her şeyin cevabını vereceğini iddia etmeyen Güray Gürsel ekliyor: "Asla kabullenemediğimiz etrafımızdaki insanların da üzülmeyelim diye asla söyleyemedikleri çoğu şeyi duymak belki hoşunuza gitmeyecek ama ben bu gerçekleri duymanız için kendi adıma bu riski alıyorum."

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