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        Haberler Spor Diğer Boks Buse Naz Çakıroğlu ve Esra Yıldız Kahraman madalyayı garantiledi! - Diğer Haberleri

        Buse Naz Çakıroğlu ve Esra Yıldız Kahraman madalyayı garantiledi!

        Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli boksörlerimiz Buse Naz Çakıroğlu ve Esra Yıldız Kahraman, yarı finale çıktı ve madalya almayı garantiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 22:44 Güncelleme: 13.03.2025 - 22:44
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        Buse Naz ve Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!
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        Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcular Buse Naz Çakıroğlu ve Esra Yıldız Kahraman, yarı finale çıkarak madalya almayı garantiledi.

        Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen ve 51 ülkeden 239 boksörün katıldığı şampiyonada çeyrek final müsabakaları tamamlandı.

        Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Büşra Işıldar ve Elif Güneri'den sonra Buse Naz Çakıroğlu ve Esra Yıldız Kahraman da yarı final bileti aldı. Yarı final karşılaşmaları yarın TSİ 16.00 ve 20.00'de yapılacak.

        Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyatlarda iki gümüş madalya sahibi Buse Naz Çakıroğlu, 52 kiloda Moğolistan'dan Arinzul Chinabat ile karşılaştı. Daha ilk rauntta attığı yumruklar sonucu rakibine iki defa saydıran Buse Naz, hakem kararıyla maçı kısa sürede kazanarak yarı finale yükseldi.

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        Buse Naz, yarı finalde yarın ev sahibi Sırbistan'dan Dragana Jovanovic'le karşı karşıya gelecek.

        ESRA YILDIZ KAHRAMAN'DAN İLK DÜNYA DERECESİ

        Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, kariyerinin ilk dünya şampiyonası derecesini elde etmeyi garantiledi.

        Esra, 57 kiloda çeyrek finalde Venezuela'dan Diana Alejandra Maestre Marquez ile ringe çıktı. Rakibini üç rauntta da yenen milli sporcu, böylelikle yarı finale yükseldi ve madalyayı garantilemiş oldu.

        Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde yarın ev sahibi ülke Sırbistan'dan Andela Brankovic'le finale çıkma mücadelesi verecek.

        Akşam seansında ringe çıkan milli sporculardan 63 kiloda Esmanur Lök, Kazakistan'dan Aida Abikeyeva'ya, 70 kiloda ise Sema Çalışkan, Rusya'dan Elena Gapeshina'ya yenilerek şampiyonaya veda etti.

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