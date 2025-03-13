Buse Naz Çakıroğlu ve Esra Yıldız Kahraman madalyayı garantiledi!

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcular Buse Naz Çakıroğlu ve Esra Yıldız Kahraman, yarı finale çıkarak madalya almayı garantiledi.

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen ve 51 ülkeden 239 boksörün katıldığı şampiyonada çeyrek final müsabakaları tamamlandı.

Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Büşra Işıldar ve Elif Güneri'den sonra Buse Naz Çakıroğlu ve Esra Yıldız Kahraman da yarı final bileti aldı. Yarı final karşılaşmaları yarın TSİ 16.00 ve 20.00'de yapılacak.

Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyatlarda iki gümüş madalya sahibi Buse Naz Çakıroğlu, 52 kiloda Moğolistan'dan Arinzul Chinabat ile karşılaştı. Daha ilk rauntta attığı yumruklar sonucu rakibine iki defa saydıran Buse Naz, hakem kararıyla maçı kısa sürede kazanarak yarı finale yükseldi.

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Buse Naz, yarı finalde yarın ev sahibi Sırbistan'dan Dragana Jovanovic'le karşı karşıya gelecek.