Büşra Nur Çalar'ın bu hafta bebeği Berra'nın için düzenlediği mevlid görüntünlerini sosyal medya hesaplarından yayınlayınca büyük tartışma konusu oldu. Mevlidin gösterişli olması sosyal medya kullanıcılarını ikiye ayırdı. Daha önce bebeği Berra Aksa için hazırladığı bebek odası ile de çok konuşulmuştu. Peki Büşra Nur Çalar kimdir?

BÜŞRA NUR ÇALAR KİMDİR?

Büşra Nur Çalar, 1994 yılında İzmir'de doğdu. 25 yaşındadır. İnstagram fenomeni ve girişimci olan Büşra Nur'un babası Sivas'lıdır. 2017 yılında Mavi Marmara gemisi şehitlerinden olan Uğur Söylemez'in oğlu Ahmet Emin Söylemez ile evlendi. Hem çektiği videolar hem işaret dili videolarıyla fenomen haline gelen Büşra Nur, Suriye, Ürdün ve Lübnan'da da yaşadı. Turizm Otel işletme mezunudur. Büşra Nur aynı zamanda Hint kınacısı olarak da tanınmaktadır.

Sosyal medyada İzmir Henna adlı bir sayfa açmış ardından bu ismin patentini almıştır