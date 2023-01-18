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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büşra Pekin'in 14 yıllık değişimi

Verdiği kilolarla adından söz ettiren Büşra Pekin'in estetik yaptırdığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan ve "Yüzümde gerginleştirici bant var" diyen Pekin'in yılları içerisindeki değişimini derledik

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  • Büşra Pekin'in 14 yıllık değişimi - Magazin haberleri

    Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Büşra Pekin'in geçtiğimiz aylarda birçok ünlü isim gibi estetik modasına uyduğu ileri sürülmüştü.
  • Büşra Pekin'in 14 yıllık değişimi - Magazin haberleri

    Bir süre önce saçlarını sarıya, daha sonra da siyaha boyatan Pekin, yüzündeki değişiklikle takipçilerinin dikkatini çekmişti. 
  • Büşra Pekin'in 14 yıllık değişimi - Magazin haberleri

    Bazı sosyal medya kullanıcıları, estetik yaptırdığı iddia edilen Pekin'e "Bu sen misin?" sorusunu yönelterek "Eski halinden eser kalmamış" yorumunda bulunmuştu. 
  • Büşra Pekin'in 14 yıllık değişimi - Magazin haberleri

    'ESTETİK' İDDİALARINA YANIT

    40 yaşındaki oyuncu, estetik yaptırdığı yönündeki dedikodulara kayıtsız kalmadı. Büşra Pekin,"Yüzümde film için gerginleştirici bant uygulaması var. Estetik haberleri çıkarmayın" diyerek, estetik iddialarını yalanladı.
  • Büşra Pekin'in 14 yıllık değişimi - Magazin haberleri

    "YILLAR ÖNCESİ İLE ARAMDA 12 KİLO FARK VAR"

    Öte yandan daha önce katıldığı bir davette objektiflere yansıyan Büşra Pekin, "Bundan yıllar öncesi ile aramda 12 kilo gibi bir fark var. Bazı projeler için kilo alıyoruz ama bazı projeler için de şu anki gibi vermemiz gerekiyor" açıklamasını yapmıştı.
  • Büşra Pekin'in 14 yıllık değişimi - Magazin haberleri

    ERİDİ!

    2020'de kadrosunda yer aldığı 'Bayi Toplantısı' adlı filmin galasında boy gösteren Büşra Pekin'in son hali dikkat çekmişti. Davette siyah mini straplez bir elbise tercih eden Pekin, gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. 15 kilo veren oyuncunun son hali şaşırtmıştı.
  • Büşra Pekin'in 14 yıllık değişimi - Magazin haberleri

    "HİÇ DİYET YAPMADIM"

    Pekin, geçtiğimiz haftalarda da gazetecilerin, "Tatilde diyeti bozdunuz mu?" sorusuna, "Ben hiçbir zaman diyet yapmadım. O yüzden bir şeyi de bozmuş olmuyorum. Dengeli besleniyorum" yanıtını vermişti.

    İşte Peki'in yıllar içerisindeki değişimi...
  • Büşra Pekin'in 14 yıllık değişimi - Magazin haberleri

    Yıl 2009
  • Büşra Pekin'in 14 yıllık değişimi - Magazin haberleri

    Yıl 2010
  • Büşra Pekin'in 14 yıllık değişimi - Magazin haberleri

    Yıl 2011
  • Büşra Pekin'in 14 yıllık değişimi - Magazin haberleri

    Yıl 2012
  • Büşra Pekin'in 14 yıllık değişimi - Magazin haberleri

    Yıl 2013
  • Büşra Pekin'in 14 yıllık değişimi - Magazin haberleri

    Yıl 2014
  • Büşra Pekin'in 14 yıllık değişimi - Magazin haberleri

    Yıl 2015
  • Büşra Pekin'in 14 yıllık değişimi - Magazin haberleri

    Yıl 2016
  • Büşra Pekin'in 14 yıllık değişimi - Magazin haberleri

    Yıl 2017
  • Büşra Pekin'in 14 yıllık değişimi - Magazin haberleri

    Yıl 2018
  • Büşra Pekin'in 14 yıllık değişimi - Magazin haberleri

    Yıl 2019
  • Büşra Pekin'in 14 yıllık değişimi - Magazin haberleri

    Yıl 2020
  • Büşra Pekin'in 14 yıllık değişimi - Magazin haberleri

    Yıl 2021
  • Büşra Pekin'in 14 yıllık değişimi - Magazin haberleri

    Yıl 2022
  • Büşra Pekin'in 14 yıllık değişimi - Magazin haberleri

    Yıl 2023

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