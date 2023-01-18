"YILLAR ÖNCESİ İLE ARAMDA 12 KİLO FARK VAR"

Öte yandan daha önce katıldığı bir davette objektiflere yansıyan Büşra Pekin, "Bundan yıllar öncesi ile aramda 12 kilo gibi bir fark var. Bazı projeler için kilo alıyoruz ama bazı projeler için de şu anki gibi vermemiz gerekiyor" açıklamasını yapmıştı.