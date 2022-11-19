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Büşra Pekin'in son hali dikkat çekti

Verdiği kilolarla adından söz ettiren Büşra Pekin, son haliyle konuşuluyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları, yüzüne estetik yaptırdığı ileri sürülen ünlü oyuncuya "Eski halinden eser kalmamış" ve "Bu sen misin?" şeklinde yorumlarda bulundu

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  • Büşra Pekin'in son hali dikkat çekti! Estetik mi yaptırdı? - Magazin haberleri

    Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Büşra Pekin'in, birçok ünlü isim gibi estetik modasına uyduğu ileri sürüldü. 
  • Büşra Pekin'in son hali dikkat çekti! Estetik mi yaptırdı? - Magazin haberleri

    Bir süre önce saçlarını sarıya boyatan Pekin, imaj değişikliğine gitti. Saçlarının rengini değiştirerek siyaha boyatan 40 yaşındaki oyuncu, yüzündeki değişiklikle takipçilerinin dikkatini çekti.
  • Büşra Pekin'in son hali dikkat çekti! Estetik mi yaptırdı? - Magazin haberleri

    Bazı sosyal medya kullanıcıları, estetik yaptırdığı iddia edilen Pekin'e "Bu sen misin?" sorusunu yönelterek "Eski halinden eser kalmamış" yorumunda bulundu.
  • Büşra Pekin'in son hali dikkat çekti! Estetik mi yaptırdı? - Magazin haberleri

    "YILLAR ÖNCESİ İLE ARAMDA 12 KİLO FARK VAR"

    Geçtiğimiz ay katıldığı bir davette objektiflere yansıyan Büşra Pekin, "Bundan yıllar öncesi ile aramda 12 kilo gibi bir fark var. Bazı projeler için kilo alıyoruz ama bazı projeler için de şu anki gibi vermemiz gerekiyor" açıklamasını yapmıştı.

    (Fotoğraf: 2009 - 2022)
  • Büşra Pekin'in son hali dikkat çekti! Estetik mi yaptırdı? - Magazin haberleri

    ERİDİ!

    2020'de kadrosunda yer aldığı 'Bayi Toplantısı' adlı filmin galasında boy gösteren Büşra Pekin'in son hali dikkat çekmişti. Davette siyah mini straplez bir elbise tercih eden Pekin, gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. 15 kilo veren oyuncunun son hali şaşırtmıştı.
  • Büşra Pekin'in son hali dikkat çekti! Estetik mi yaptırdı? - Magazin haberleri

    "HİÇ DİYET YAPMADIM"

    Pekin, geçtiğimiz haftalarda da gazetecilerin, "Tatilde diyeti bozdunuz mu?" sorusuna, "Ben hiçbir zaman diyet yapmadım. O yüzden bir şeyi de bozmuş olmuyorum. Dengeli besleniyorum" yanıtını vermişti.
  • Büşra Pekin'in son hali dikkat çekti! Estetik mi yaptırdı? - Magazin haberleri

    "ARABİSTAN'DA DOĞDUM"

    Öte yandan Pekin, daha önce yurtdışı deneyimlerinden hayatı yorumlama biçimlerine kadar ilgili bilinmeyenleri hakkında konuşmuştu.

    Pekin, "Lise son sınıfı Amerika'da okumuşsun ve halen de gidip, geliyormuşsun?" sorusuna, "Evet, Fulbright bursuyla gitmiştim. Bunun için de çok fazla çabalamıştım. Çünkü Arabistan'da doğup, büyüdüğüm ve bulunduğum bölgede ortak dil İngilizce olduğu için hep başka ülkeleri, kültürleri merak ediyordum. Lise son sınıfta da Amerika'ya gittim." yanıtını vermişti.
  • Büşra Pekin'in son hali dikkat çekti! Estetik mi yaptırdı? - Magazin haberleri

    "YANLIŞLIKLA ARKANSAS'A GİTTİM"

    Ünlü oyuncu, yurtdışı deneyimiyle ilgili daha sonra şu ifadeleri kullanmıştı:

    Tabii benim kağıtlarım arada karışmış... Yani oyuncu olarak gitmem gereken yer Kaliforniya iken Arkansas'a gittim ama iyi ki de oraya gitmişim çünkü gerçekten kültürel bir deneyim elde etmek için orası daha uygun bir yer oldu. Halen daha gidip geliyorum, eğitimler alıyorum, orada da arkadaş gruplarım var ve bu gidip gelme bana iyi geliyor ama ülkemi seviyorum ve ülkemi terk etmek gibi bir fikrim yok. Oradan neler alınabilir de bizim kendi film endüstrimize katkısı olur diye araştırıp, bakınmayı seviyorum.
  • Büşra Pekin'in son hali dikkat çekti! Estetik mi yaptırdı? - Magazin haberleri

    "ÇANTAMDA HEP İÇLİK TAŞIRIM"

    Büşra Pekin, "Çantanda taşıdığın en tuhaf şey nedir?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekmişti. Ünlü isim, "Tuhaf mı bilmiyorum ama içlik. Gerçekten bizim buraların havası hiç belli olmuyor yani tatilde de öyleyim işte içime bir tayt alırım ya da ne bileyim bir kolluk, tozluk, içlik ne varsa atarım çantama. Çünkü çantamda fazla ağırlıktan hiç hoşlanmıyorum, o yüzden her şeyi çok ekonomik kullanıyorum ve o gün neye ihtiyacım varsa ona göre düzenliyorum. Fakat mutlaka içimi koruyacak ekstra bir şeyler alırım hep yanıma." demişti.

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