Büşra Pekin, 'Khaleesi'ye benzetildi

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla ünlenen ve ardından birçok projede yer alan Büşra Pekin yıllar içerisindeki değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu, bu kez de 'Khaleesi'ye benzetildi.

Bodrum'da tatil yapan Büşra Pekin, katıldığı bir etkinlikten fotoğraflar paylaştı. Pekin, 'Game of Thrones' dizisindeki 'Khaleesi'ye benzetti.