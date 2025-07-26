Büşra Pekin, 'Khaleesi'ye benzetildi
Oyuncu Büşra Pekin, yeni imajıyla 'Game Of Thrones' dizindeki 'Khaleesi' karakterine benzetildi
'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla ünlenen ve ardından birçok projede yer alan Büşra Pekin yıllar içerisindeki değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu, bu kez de 'Khaleesi'ye benzetildi.
Bodrum'da tatil yapan Büşra Pekin, katıldığı bir etkinlikten fotoğraflar paylaştı. Pekin, 'Game of Thrones' dizisindeki 'Khaleesi'ye benzetti.
2011-2019 arasında yayınlanan 'Game of Thrones''ta, 'Khaleesi' karakterini İngiliz oyuncu Emilia Clarke, canlandırmıştı.