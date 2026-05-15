        BIST 100 14.384,95 %-1,77
        DOLAR 45,5456 %0,25
        EURO 53,0958 %0,03
        GRAM ALTIN 6.695,55 %-1,45
        FAİZ 42,37 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 115,47 %-5,32
        BITCOIN 80.706,00 %-0,85
        GBP/TRY 60,9021 %-0,20
        EUR/USD 1,1638 %-0,27
        BRENT 107,53 %1,71
        ÇEYREK ALTIN 10.947,23 %-1,45
        Bütçe 4 ayda 759 milyar TL açık verdi

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 Nisan Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri verilerini açıkladı. 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 5 trilyon 950,3 milyar TL, bütçe gelirleri 5 trilyon 191,5 milyar TL ve bütçe açığı 758,8 milyar TL olarak gerçekleşti

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 11:07 Güncelleme:
        Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 Nisan Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri verilerini açıkladı.

        2026 yılı Nisan ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 524,9 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 186,2 milyar TL ve bütçe açığı 338,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 267,3 milyar TL ve faiz dışı açık ise 81,1 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

        Ocak-Nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 5 trilyon 950,3 milyar TL, bütçe gelirleri 5 trilyon 191,5 milyar TL ve bütçe açığı 758,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz dışı bütçe giderleri 4 trilyon 816,6 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 374,9 milyar TL oldu.

