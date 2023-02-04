Bir çocuk annesiydi kalbinden bıçaklandı! İşte cinayetin nedeni!

Manisa'nın Soma ilçesinde olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Samsacı Mahallesi, Laleli Sokak'ta meydana geldi. Emre Sürün (25), 3 ay önce boşandığı Bahar Kırbaş'ın (25) evine giderek konuşmak istedi.
BARIŞMA TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre tekrar barışma teklifini kabul etmeyen Kırbaş, eski eşi sürücü tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
GENÇ KADINI KANLAR İÇİNDE BULDULAR
Bahar Kırbaş'a ait evden gürültüler gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Bahar Kırbaş'ı, kanlar içerisinde buldu.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kalbinden bıçak darbesiyle yaralandığı belirlenen ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bahar Kırbaş, kaldırıldığı Soma Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Sürün ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Sürün, 3 yaşındaki kızının annesini barışma teklifini geri çevirmesi üzerine çıkan tartışmada öldürdüğünü itiraf etti. Boşanmalarının ardından Akhisar'da yaşadığı öğrenilen Sürün, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Bahar Kırbaş'ın otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi Manisa'nın Kırkağaç ilçesine götürüldü. Kırbaş, için dün ikindide Kırkağaç Sarıhoca Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Kırbaş'ın cenazesi Kırkağaç Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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