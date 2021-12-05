Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kripto Para
ABONE OL

Büyük çöküşün ardından Bitcoin'de son durum

Dün 45 doların altına gerileyen Bitcoin bu sabah itibarıyla yeniden 49.600 doları aştı. Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.3 yükselirken Ethereum'daki yükseliş yüzde 8'i aştı. Dün Bitcoin'de yaşanan yüzde 17'lik değer kaybının ardından gelen tepki alımları bu yükselişe sebep oldu. Bugün 50.000 dolarlık psikolojik seviyenin kalıcı olarak kırılıp kırılamayacağı takip edilecek

Büyük çöküşün ardından Bitcoin'de son durum
HABERTURK.COM

Dünkü büyük çöküşün ardından Bitcoin pazar gününe yükselişle başladı. Bitcoin dün, 45.000 doların altına kadar gerilemişti.

Yaklaşık yüzde 17'lik düşüşün ardından söz konusu seviyeden gelen tepki alımları sebebiyle Bitcoin yönünü yukarı çevirdi. Bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 5.3 yükselerek 49.650 dolara yükseldi.

Analistler bugün 50.000 dolarlık psikolojik sınırın yeniden kalıcı olarak kırılıp kırılamayacağının takip edileceğini belirtti.

ETHEREUM'DA HIZLI YÜKSELİŞ

Bu arada piyasa değeri bakımından en büyük 2. kripto para olan Ethereum da son 24 saatte yüzde 8.3 yükselerek 4.220 doların üzerine tırmandı. Binance Coin yüzde 6.4, Solana ise yüzde 5.4 yükseldi.

Ripple (XRP) son 24 saatte yüzde 15.5 yükselerek 0.84 dolara çıktı ve şu ana kadar günün en dikkat çeken geri dönüşlerinden birisine imza attı.

Son düşüşe rağmen Bitcoin sene genelinde yüzde 68.8, Ethereum ise yüzde 478 yükseldi. Analistler aralık ayına girilmesiyle hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların kâr toplamak isteyebileceğini ancak düşüşlerin özellikle ocak ayıyla beraber yeni bir risk iştahını doğurabileceğini belirtti.

GÖZLER KORONAVİRÜS VE FED'DE

Ancak bu risk iştahının oluşması için küresel gelişmeler de büyük önem taşıyor. Son olarak Dünya Sağlık Örgütü Omicron varyantının 38 ülkede görüldüğünü duyurdu.

Piyasalarda Omicron varyantıyla ilgili ilk panik havası dağılsa da henüz ülkelerin bu varyanta nasıl reaksiyon göstereceğiyle ilgili belirsizlikler devam ediyor.

Bunun yanında başta Başkan Jerome Powell olmak üzere Fed yetkililerinin son haftalarda yükselen ABD enflasyonu ışığında yaptığı açıklamalar, piyasada varlık alım programının beklenenden erken tamamlanabileceği ve 2022 2. çeyrek sonunda bir faiz artırımına gidilebileceği beklentisini artırdı.

Bu da hisse senedi piyasalarında özellikle riskli görülen teknoloji hisselerinde cuma günü yüzde 5'i aşan kayıplar yaşanmasına yol açtı. Nasdaq Bileşik Endeksi cuma günü yüzde 1.9 düştü.

Doğrudan bağlantı kurmak mümkün olmasa da kripto paralardaki düşüş Nasdaq'da başlayan düşüşün ardından geldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bitcoin neden düşüyor? Son dakika bitcoin fiyatları ne kadar oldu
KRİPTO PARA Bitcoin neden düşüyor?
Son dakika: Bitcoin fiyatları çakıldı - 4 Bitcoin fiyatları
KRİPTO PARA Bitcoin çakıldı
SEC Başkanı'ndan kripto para borsası açıklaması
KRİPTO PARA SEC'den kripto para borsalarına çağrı
Bitcoin durdu, Ethereum koştu
KRİPTO PARA Bitcoin durdu, Ethereum koştu
Shiba Coin ne kadar oldu? 1 Aralık Shiba Coin kaç dolar?
KRİPTO PARA Shiba Coin ne kadar oldu?
Bitcoin'de panik havası dağılıyor
KRİPTO PARA Bitcoin yükselişe geçti
Yeni varyant Bitcoin'i ayı piyasasına soktu
KRİPTO PARA Bitcoin'e yeni varyant darbesi
ABD'de bankalara kripto para faaliyetlerinde izin şartı
KRİPTO PARA ABD'de bankalara kripto parada izin şartı
Bitcoin'de kararsız seyir: Gözler kritik seviyede
KRİPTO PARA Bitcoin direniyor
Bitcoin düşerken AVAX rekor kırdı
KRİPTO PARA Bitcoin düşerken AVAX rekor kırdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.