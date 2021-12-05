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Dünkü büyük çöküşün ardından Bitcoin pazar gününe yükselişle başladı. Bitcoin dün, 45.000 doların altına kadar gerilemişti.

Yaklaşık yüzde 17'lik düşüşün ardından söz konusu seviyeden gelen tepki alımları sebebiyle Bitcoin yönünü yukarı çevirdi. Bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 5.3 yükselerek 49.650 dolara yükseldi.

Analistler bugün 50.000 dolarlık psikolojik sınırın yeniden kalıcı olarak kırılıp kırılamayacağının takip edileceğini belirtti.

ETHEREUM'DA HIZLI YÜKSELİŞ

Bu arada piyasa değeri bakımından en büyük 2. kripto para olan Ethereum da son 24 saatte yüzde 8.3 yükselerek 4.220 doların üzerine tırmandı. Binance Coin yüzde 6.4, Solana ise yüzde 5.4 yükseldi.

Ripple (XRP) son 24 saatte yüzde 15.5 yükselerek 0.84 dolara çıktı ve şu ana kadar günün en dikkat çeken geri dönüşlerinden birisine imza attı.

Son düşüşe rağmen Bitcoin sene genelinde yüzde 68.8, Ethereum ise yüzde 478 yükseldi. Analistler aralık ayına girilmesiyle hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların kâr toplamak isteyebileceğini ancak düşüşlerin özellikle ocak ayıyla beraber yeni bir risk iştahını doğurabileceğini belirtti.

GÖZLER KORONAVİRÜS VE FED'DE

Ancak bu risk iştahının oluşması için küresel gelişmeler de büyük önem taşıyor. Son olarak Dünya Sağlık Örgütü Omicron varyantının 38 ülkede görüldüğünü duyurdu.

Piyasalarda Omicron varyantıyla ilgili ilk panik havası dağılsa da henüz ülkelerin bu varyanta nasıl reaksiyon göstereceğiyle ilgili belirsizlikler devam ediyor.

Bunun yanında başta Başkan Jerome Powell olmak üzere Fed yetkililerinin son haftalarda yükselen ABD enflasyonu ışığında yaptığı açıklamalar, piyasada varlık alım programının beklenenden erken tamamlanabileceği ve 2022 2. çeyrek sonunda bir faiz artırımına gidilebileceği beklentisini artırdı.

Bu da hisse senedi piyasalarında özellikle riskli görülen teknoloji hisselerinde cuma günü yüzde 5'i aşan kayıplar yaşanmasına yol açtı. Nasdaq Bileşik Endeksi cuma günü yüzde 1.9 düştü.

Doğrudan bağlantı kurmak mümkün olmasa da kripto paralardaki düşüş Nasdaq'da başlayan düşüşün ardından geldi.