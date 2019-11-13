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"Büyük Göç" belgesel oldu

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İGA, Cumhuriyet tarihinin en büyük alt yapı projelerinden olan İstanbul Havalimanı’nın “Büyük Göç” olarak adlandırılan rekor taşınma sürecini filme aldı. Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı’na taşınmasını konu alan mini belgesel olan film, sosyal medya platformları üzerinden yayınlandı

İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı’nın taşınması belgesel filme konu oldu. “Büyük Göç” isimli belgesel film, iGA - İstanbul Havalimanı’nın “igairport” uzantılı sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Sivil havacılık tarihinin en iddialı taşınma operasyonlarından birini konu alan film 33 saatte yaşananları gözler önüne seriyor.

Belgesel, Büyük Göç’ün arka planında hangi çalışmaların yapıldığına ışık tutuyor. Filmde ayrıca rekor sürede gerçekleştirilen taşınmada görev alan binlerce kişinin emeği ve azmi birebir yansıtılıyor.

Atatürk Havalimanı’nın 86 yıllık işlevini tamamlaması sonrası İstanbul Havalimanı’na taşınma sürecinin aktarıldığı belgeselde; yüzlerce uçak ve aracın, tonlarca malzemenin taşınması sürecinde zamana karşı önemli bir yarış ortaya konuyor. Belgesel sayesinde mühendislerden işçilere kadar taşınmada emek veren herkesin katkıları tarih sayfalarındaki yerini alıyor. 

Büyük Göç kapsamında Atatürk Havalimanı dünya üzerinde sayılı olabilecek bir şekilde 45 saat için planlanan ancak 33 saatte rekor sayılan bir lojistik operasyon süreciyle İstanbul Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde taşınmıştı.

 

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