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Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye tutarı belli oldu!

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu. Büyük ikramiye hayali ile Milli Piyango bayilerinden bilet alacaklar veya alanlar yılbaşı ikramiye bedelini araştırıyor. İşte 2023 Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiye tutarı...

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  • BÜYÜK İKRAMİYE | Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi ne kadar, kaç TL? Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi

    Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte büyük ikramiye hayali kuranlar merakla bu sorunun cevabını araştırıyor. Büyük ikramiye tutarı çekiliş öncesinde belli oldu. İşte 2023 yılbaşı büyük ikramiyesi tutarı...
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    MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR, KAÇ TL?

    Milli Piyango 2023 Yılbaşı çekilişi büyük ikramiye tutarı 200 milyon lira olaak tespit edildi.
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    Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Bilet Fiyatları Ne Kadar?

    Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları belli oldu. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL şeklinde olacak.

     

     
  • BÜYÜK İKRAMİYE | Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi ne kadar, kaç TL? Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi

    Milli Piyango 2023 Yılbaşı Çekilişi Ne Zaman Yapılacak?

    Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2022 Cumartesi günü yapılacak.

     
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    Milli Piyango Sorgulama 2023 Yılbaşı Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

    31 Aralık 2022 Cumartesi günü yapılacak olan çekilişin ardından 2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyurulacak. Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2023 ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebileceksiniz.

     

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