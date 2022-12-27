Milli Piyango Sorgulama 2023 Yılbaşı Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

31 Aralık 2022 Cumartesi günü yapılacak olan çekilişin ardından 2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyurulacak. Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2023 ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebileceksiniz.