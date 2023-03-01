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Uzman isimlerden açıklama geldi: Büyük İstanbul depremi ne zaman bekleniyor?

Kahramanmaraş depremi sonrasında deprem felaketinin etkileri özellikle çevre 11 ilde hissedildi. Devam eden bağımsız ve artçı depremlerin İstanbul'a etkisi merak edilirken olası İstanbul depremi hakkında uzmanlardan açıklamalar geldi. İşte Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) Müdürü Dr. Doğan Kalafat ve Naci Görür'den İstanbul depremine ilişkin açıklamalar ile İstanbul'da deprem riski hakkında merak edilen güncel bilgiler...

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  • Büyük İstanbul depremi ne zaman bekleniyor? UZMANLAR İSTANBUL'U UYARDI| "İstanbul'da 2030'a kadar 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı yüzde 64!"

    Türkiye'de 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkileri tüm yurtta hissedilmeye devam ediyor. Depremde son durum ile ilgili can kaybı ve hasar durumuna ilişkin güncel gelişmeler gelirken çevre illerde yeni depremler meydana geliyor. Fay hatlarındaki bu hareketlilik İstanbul'da yaşayan kişiler tarafından endişe uyandırdı. Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremi ile ilgili "İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum." ifadelerini kullanırken son açıklama Doğan Kalafat'tan geldi. İşte İstanbul depremi tarihi ile konuyla ilgili son açıklamalar...
  • Büyük İstanbul depremi ne zaman bekleniyor? UZMANLAR İSTANBUL'U UYARDI| "İstanbul'da 2030'a kadar 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı yüzde 64!"

    2030'a KADAR 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMA OLASILIĞI %64

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) Müdürü Dr. Doğan Kalafat, İstanbul'da 2030 yılına kadar 7 büyüklüğündeki bir depremin olma olasılığının yüzde 64 olduğunu vurguladı.
  • Büyük İstanbul depremi ne zaman bekleniyor? UZMANLAR İSTANBUL'U UYARDI| "İstanbul'da 2030'a kadar 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı yüzde 64!"

    Kalafat, İstanbul'da 7 büyüklüğündeki bir depremin 2030'a kadar olma olasılığının yüzde 64, önümüzdeki 50 yılda olma olasılığının yüzde 75 ve 90 yılda ise yüzde 95 olduğunu belirterek, "Yani İstanbul'da 2090 yılına kadar büyük bir deprem olma olasılığı yüzde 95" dedi. "Bazen fısıltı gazetesi haberleri, sosyal ve ekonomik hayata depremden daha çok zarar veriyor" diyen Kalafat, "Bizim öncelikle yapma istediğimiz afet bilincini toplumda yerleştirmek ve deprem zararlarını en aza indirmek. Depreme dayanıklı
    bina yapımının sağlanması ve can kayıplarını en aza indirmek çok önemli" şeklinde konuştu.
  • Büyük İstanbul depremi ne zaman bekleniyor? UZMANLAR İSTANBUL'U UYARDI| "İstanbul'da 2030'a kadar 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı yüzde 64!"

    İSTANBUL TARİH BOYUNCA YIKICI DEPREMLERE SAHNE OLDU!

    İstanbul depremi Kahramanmaraş depreminin ardından yeniden gündeme geldi. İstanbul'da 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında meydana gelen depremler adından söz ettirdi. 
  • Büyük İstanbul depremi ne zaman bekleniyor? UZMANLAR İSTANBUL'U UYARDI| "İstanbul'da 2030'a kadar 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı yüzde 64!"

    İSTANBUL'DA 250 YILDA BİR BÜYÜK DEPREM RİSKİ BULUNUYOR

    İstanbul deprem tarihi incelendiğinde son 500 yılda 7 şiddetinin üzerinde 2 büyük depremin meydana geldiği dikkat çekiyor.Orta Marmara fayında İstanbul depremi yaşanma olasılığı 250 yılda bir olarak kaydediliyor.

    Deprem uzmanları tarafından son büyük İstanbul depreminin 1766 yılında gerçekleştiği göz önünde tutulunca, Orta Marmara Fayında büyük deprem riskinin arttığı ifade ediliyor.
  • Büyük İstanbul depremi ne zaman bekleniyor? UZMANLAR İSTANBUL'U UYARDI| "İstanbul'da 2030'a kadar 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı yüzde 64!"

    "MARMARA FAYI KIRILDI, KIRILACAK"

    Marmara depreminde İstanbul'un Avrupa Yakası'nın daha çok hasar alacağına dikkat çeken Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara fayı kırıldı, kırılacak. Kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek. Halbuki yapılan çalışmalar gösteriyor ki, bu fayın güneyinde stres birikimi kuzeyinden çok daha fazla. Marmara'nın güney kısmında" ifadelerini kullandı.
  • Büyük İstanbul depremi ne zaman bekleniyor? UZMANLAR İSTANBUL'U UYARDI| "İstanbul'da 2030'a kadar 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı yüzde 64!"

    "İKİ FAY ENERJİSİNİN BÜYÜK KISMINI BOŞALTTI"

    Prof. Dr. Naci Görür "Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde Türkiye'de çok büyük bir deprem olmayacak, en azından bu iki fay kuşağı boyunca. Bu bizim için ülkeyi depreme hazırlama açısından bir şans. İrili ufaklı başka yerlerde deprem olabilir, burada da küçük depremler olur ama Türkiye'nin en ağırlıklı fay zonları enerjiyi boşalttı. Bu bir imkan, bunu ilk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun"  ifadelerini kullandı.
  • Büyük İstanbul depremi ne zaman bekleniyor? UZMANLAR İSTANBUL'U UYARDI| "İstanbul'da 2030'a kadar 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı yüzde 64!"

    İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK? "İSTANBUL'DA ZAMAN GELİYOR"

    İstanbul'da daha büyük bir hasar oluşacağını dile getiren Prof. Dr. Naci Görür "İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. 
  • Büyük İstanbul depremi ne zaman bekleniyor? UZMANLAR İSTANBUL'U UYARDI| "İstanbul'da 2030'a kadar 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı yüzde 64!"

    "30 SENE İÇERİSİNDE BEKLENİYORDU, 23 SENE GEÇTİ"

    Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum." dedi.
  • Büyük İstanbul depremi ne zaman bekleniyor? UZMANLAR İSTANBUL'U UYARDI| "İstanbul'da 2030'a kadar 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı yüzde 64!"

    İSTANBUL'DA HASAR MARAŞ'TAN BÜYÜK OLACAK! 

    Prof. Dr. Naci Görür sözlerine şu şekilde devam ediyor, "Ancak Maraş depremi beklediğimiz Marmara depreminden daha büyük.  İstanbul’da en fazla 7.5 bekliyoruz. İstanbul’da daha küçük deprem beklememize rağmen, İstanbul’da hasar Maraş’tan daha fazla olur. Diğer yandan Maraş’ta da hasarın epey fazla olacağını üzülerek tahmin ediyorum, inşallah yanılırım ama açıklanınca göreceğiz" 

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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