Büyük küçük herkesin severek izlediği sevimli tavşan Bugs Bunny'ye dair bilmedikleriniz

Bugs Bunny bir nevi tesadüfen ortaya çıktı. Warner Bros, Daffy Duck ile başarılı oldu ve şakalarından bazılarını yeni bir kısa filmde tekrar kullanmak istedi. Birisi "ördeğe tavşan kostümü giydirmelerini" önerdi ve Bugs Bunny doğdu.

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BUGG BUNNY'NİN ZORBA BİR KARAKTER OLMAMASI GEREKİYORDU

Yapımcılar, Bugs Bunny'nin zorba gibi görüneceği konusunda endişeliydi. Hiçbir zaman savaşı Bugs Bunny'nin başlatmaması ve yalnızca kendisini rahatsız eden insanlara karşı savunması yazılı olmayan bir kuraldı.

Bu nedenle kısa filmlerin çoğu, Bugs Bunny'nin kendi halinde vakit geçirmesiyle başlıyor.