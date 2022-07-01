Survivor 2022 All Star yarışması dün itibarıyla sona erdi. 6 aylık zorlu mücadelenin ardından Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı final koltuğuna oturmayı başaran iki isim oldu. Yapılan SMS oylamasının ardından Survivor şampiyonu Gönüllüler takımının temsilcisi Nisa Bölükbaşı oldu. Nisa'nın şampiyonluğu ile 12 yılın ardından ilk kez bir kadın şampiyon kupayı kaldırdı. Peki Survivor şampiyon ödülü nedir? Survivor birincisi ne kadar para kazanıyor? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...