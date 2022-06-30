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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Survivor şampiyonu kim oldu? 2022 Survivor All Star birincisi belli oluyor...

Survivor şampiyonu bu akşam canlı yayında belli oluyor. Survivor bu sene de kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Finale kalan Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıççı arasından bir isim bu sene Survivor birincisi olacak. Finali Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen Survivor All Star'da şampiyon olan isim Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak. İşte Survivor şampiyonu hakkında merak edilenler...

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  • ŞAMPİYONLUK YARIŞI! Survivor şampiyonu kim oldu? Nisa mı, Adem mi kazandı? 2022 Survivor All Star şampiyonu birincisi kim oldu, büyük ödülü kim kazandı?

    Survivor'da final heyecanı yaşanmaya tüm hızıyla devam ediyor. Yarı finali dün akşam gerçekleştirilen yarışmanın finali ise bugün gerçekleştirilecek. Adem ve Batuhan'ın Dominik'te oynanan bireysel dokunulmazlık oyunları ile yarı finali garantilemesiyle Nisa ve Ayşe arasında SMS oylaması yapıldı. Oylamanın sonunda Ayşe elendi ve yarışmayı 4. tamamlamış oldu. Ardından yapılan finalist oylamasında Batuhan'ın elenmesiyle Nisa ve Adem finali netlemiş old. Peki, Survivor şampiyonu kim oldu? İşte Survivor birincisi olan isim... 
  • ŞAMPİYONLUK YARIŞI! Survivor şampiyonu kim oldu? Nisa mı, Adem mi kazandı? 2022 Survivor All Star şampiyonu birincisi kim oldu, büyük ödülü kim kazandı?

    SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

    Survivor'da 5.5 aylık mücadele bu akşam sona erecek. Survivor şampiyonu ise henüz belli olmadı. Survivor birincisi bu akşam yapılacak SMS oylamasının ardından canlı yayında Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak. Survivor şampiyonu belli olduğunda haberimizde yer alacak.  
  • ŞAMPİYONLUK YARIŞI! Survivor şampiyonu kim oldu? Nisa mı, Adem mi kazandı? 2022 Survivor All Star şampiyonu birincisi kim oldu, büyük ödülü kim kazandı?

    SURVİVOR FİNALİ NEREDE?

     

    Survivor 2022 All Star finali bu yıl Tersane İstanbul'da yapılacak. Şehrin Haliç (Altın Boynuz) kıyısındaki yeni hareketli mahallesi Tersane İstanbul, şehrin tam göbeğindeki en önemli cazibe merkezlerinin tamamına yakın konumda. İstanbul Havalimanı’na 41 km, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na ise 47 km uzaklıkta.

    Tersane İstanbul'un açık adres bilgisi; Kasımpaşa, Tersane İstanbul, Haliç Camii Kebir Mahallesi Taşkızak, Tersane Cd. No:5, 34440 Beyoğlu/İstanbul olarak gösteriliyor.
  • ŞAMPİYONLUK YARIŞI! Survivor şampiyonu kim oldu? Nisa mı, Adem mi kazandı? 2022 Survivor All Star şampiyonu birincisi kim oldu, büyük ödülü kim kazandı?

    SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen Survivor finali 30 Haziran perşembe bu akşam 20:00'da başlayacak. Survivor şampiyonu yapılan SMS oylamasının ardından canlı yayında açıklanacak. 

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