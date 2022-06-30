Survivor'da final heyecanı yaşanmaya tüm hızıyla devam ediyor. Yarı finali dün akşam gerçekleştirilen yarışmanın finali ise bugün gerçekleştirilecek. Adem ve Batuhan'ın Dominik'te oynanan bireysel dokunulmazlık oyunları ile yarı finali garantilemesiyle Nisa ve Ayşe arasında SMS oylaması yapıldı. Oylamanın sonunda Ayşe elendi ve yarışmayı 4. tamamlamış oldu. Ardından yapılan finalist oylamasında Batuhan'ın elenmesiyle Nisa ve Adem finali netlemiş old. Peki, Survivor şampiyonu kim oldu? İşte Survivor birincisi olan isim...