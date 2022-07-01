SURVİVOR ŞAMPİYON (BİRİNCLİK) ÖDÜLÜ NE KADAR?

Survivor 2022 şampiyonu henüz netlik kazanmadı. Ödül ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken yarışmanın birincisinin 500 bin TL'nin üzerinde para kazanacağı konuşuluyor. Öte yandan, şampiyon olan ismin araba alma ihtimali de bulunuyor. Survivor şampiyonluk ödülü açıklandığında haberimiz güncellenecek.

SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

SURVİVOR FİNALİ NEREDE YAPILIYOR?