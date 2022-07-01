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Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar? Survivor birincilik ödülü...

Survivor şampiyon ödülü izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Survivor finali bu akşam yapıldı. Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıççı arasında geçen rekabetin kazananı Survivor büyük ödülün sahibi oldu. Yarışmanın izleyicileri büyük final sonrasında "Survivor birincilik ödülü ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Survivor şampiyonluk ödülü 2022 hakkında merak edilenler...

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  • DEV ÖDÜL! Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar, kaç TL? 2022 Survivor All Star birincilik ödülü ne oldu? Survivor şampiyonuna kaç para veriliyor?

    Survivor All Star finali 1 Temmuz gecesi canlı yayında yapıldı. Nefes kesen mücadelelere sahne olan Survivor'da final günü geride kaldı. 5.5 aylık serüven sona erdi. Gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı'nın ve Ünlüler takımından Adem Kılıççı'nın finalist koltuğunda oturduğu yarışmanın birincilik ödülü araştırılıyor. Yarışmayı Nisa Bölükbaşı kazandı. Peki, Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar? Survivor birincisi ne kadar alacak? İşte Survivor 2022 birincilik ödülü hakkında merak edilen detaylar...
  • DEV ÖDÜL! Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar, kaç TL? 2022 Survivor All Star birincilik ödülü ne oldu? Survivor şampiyonuna kaç para veriliyor?

    SURVİVOR ŞAMPİYON (BİRİNCLİK) ÖDÜLÜ NE KADAR?

    Survivor 2022 şampiyonu henüz netlik kazanmadı. Ödül ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken yarışmanın birincisinin 500 bin TL'nin üzerinde para kazanacağı konuşuluyor. Öte yandan, şampiyon olan ismin araba alma ihtimali de bulunuyor. Survivor şampiyonluk ödülü açıklandığında haberimiz güncellenecek. 

    SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

    SURVİVOR FİNALİ NEREDE YAPILIYOR?
  • DEV ÖDÜL! Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar, kaç TL? 2022 Survivor All Star birincilik ödülü ne oldu? Survivor şampiyonuna kaç para veriliyor?

    SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Survivor finali 30 Haziran perşembe akşamı 20.00'de başladı. Survivor şampiyonu yapılan SMS oylamasının belli oldu. Yarışmayı, Nisa Bölükbaşı kazandı. 

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